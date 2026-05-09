Sơn Tùng M-TP đăng đúng 1 tấm ảnh, hàng ngàn người trẻ kéo đến địa điểm 160 tuổi giữa phường Sài Gòn

Chỉ từ một tấm ảnh dạo chơi cực kỳ ngẫu hứng, Sơn Tùng đã vô tình biến bức tượng ếch đá tĩnh lặng tại Thảo Cầm Viên thành tọa độ sống ảo hot từ cuối năm ngoái đến tận năm nay. Không kèn không trống, không thảm đỏ rình rang hay lịch trình quảng bá rầm rộ, nam ca sĩ chỉ diện một bộ trang phục vô cùng năng động, thoải mái đi dạo quanh khuôn viên xanh mát của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Anh hào hứng tạo dáng chụp vài tấm ảnh kỷ niệm bên cạnh bộ trưởng ngoại giao capybara và một chú ếch đá đang ngồi thiền. Bức tượng ếch đá vốn nằm thu mình tĩnh lặng suốt hai mươi năm qua bỗng chốc hóa thành ngôi sao sáng nhất khu vườn. Hàng loạt hội nhóm du lịch và giải trí ngập tràn những bài đăng tìm kiếm tọa độ chính xác của chú ếch này. Cơn sốt bùng nổ đến mức nếu bây giờ bước vào Thảo Cầm Viên, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng một hàng dài dằng dặc các bạn trẻ đang kiên nhẫn đứng đợi dưới cái nắng oi ả của thời tiết miền Nam chỉ để được đứng vào đúng vị trí mà thần tượng của mình từng đứng.

Trào lưu này lan tỏa mạnh mẽ đến mức vượt ra khỏi ranh giới của một xu hướng thông thường để biến thành một chuyến hành trình tìm về ký ức tuổi thơ. Rất nhiều bạn trẻ từ các tỉnh thành lân cận như Vũng Tàu hay Long An cũng không giấu được sự háo hức, tranh thủ từng ngày nghỉ cuối tuần lặn lội đường xa tìm đến tận nơi để sở hữu cho bằng được một tấm hình bắt trend cực xịn.

Tuy nhiên, điểm sáng đáng khen ngợi nhất trong câu chuyện lần này chính là ý thức của cộng đồng người hâm mộ. Dù số lượng du khách đổ về khu vực tượng ếch vô cùng đông đúc, mọi người vẫn tự giác bảo ban nhau xếp hàng vô cùng trật tự. Ai nấy đều chụp ảnh thật nhanh chóng để nhường chỗ cho người phía sau.

Đặc biệt, các bạn trẻ còn liên tục nhắc nhở nhau tuyệt đối không leo trèo, giẫm đạp lên các bức tượng hay phá hoại cảnh quan xung quanh. Những hành động nhỏ nhưng vô cùng văn minh này đã đáp lại đúng lời kêu gọi từ ban quản lý, giúp giữ gìn trọn vẹn vẻ đẹp của một di sản lâu đời giữa lúc lượng khách tăng cao.

Thực tế vài năm trở lại đây, Thảo Cầm Viên đã tự làm mới mình bằng những giá trị rất đỗi bình dị và gần gũi. Không chỉ làm tốt việc duy trì mảng xanh, nơi đây còn ghi dấu ấn bằng các hoạt động đầy tình cảm như tổ chức sinh nhật cho động vật, tận tình chăm sóc y tế cho những cá thể già yếu, hay tin vui ấp nở thành công chim hồng hạc sau hai mươi năm chờ đợi. Những nỗ lực thầm lặng ấy đã giúp vườn thú luôn duy trì được sức sống và vị trí đặc biệt trong lòng người dân thành phố.

Dù vậy cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng từ chuyến dạo chơi của Sơn Tùng. Anh không cần đóng vai trò người giải cứu, mà chỉ đơn thuần là một chất xúc tác, gợi nhớ và truyền cảm hứng để giới trẻ tìm về những không gian đầy hoài niệm. Sự kết hợp tình cờ giữa một nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo và một điểm đến mang tính biểu tượng đã tạo ra hiệu ứng vô cùng tích cực, giúp Thảo Cầm Viên đón thêm hàng ngàn bước chân khám phá mỗi dịp cuối tuần.