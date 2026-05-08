Công trình nam diễn viên đóng vai Đường Tăng nhận thừa kế từ vợ tỷ phú: Đã được xếp hạng quốc gia

Sau khi nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, thông tin nam diễn viên Trì Trọng Thụy – người từng đảm nhận vai Đường Tăng trong “Tây Du Ký” – được cho là chỉ nhận một công trình đặc biệt từ vợ quá cố đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Theo QQ, công trình đó là Bảo tàng Gỗ Tử Đàn Trung Quốc tại Bắc Kinh, một điểm đến văn hóa đã được xếp hạng du lịch quốc gia, nổi tiếng với bộ sưu tập đồ gỗ quý, mô hình kiến trúc cổ và nghệ thuật chạm khắc tinh xảo.

Bảo tàng tư nhân đặc biệt giữa Bắc Kinh

Bảo tàng Gỗ Tử Đàn Trung Quốc có tên tiếng Trung là 中国紫檀博物馆, tên tiếng Anh là China Red Sandalwood Museum. Công trình nằm tại số 23 đường Jianguo, quận Triều Dương, Bắc Kinh.

“Tử đàn” là loại gỗ quý có màu đỏ tím, thớ mịn, cứng, thường được dùng trong chế tác đồ nội thất cao cấp, chạm khắc và các mô hình kiến trúc. Vì vậy, bảo tàng này không đơn thuần là nơi trưng bày gỗ, mà còn là không gian giới thiệu một phần mỹ thuật truyền thống Trung Hoa.

Theo Cổng thông tin chính quyền Bắc Kinh, bảo tàng có khuôn viên khoảng 25.000m², diện tích trưng bày khoảng 9.569m². Công trình được xây dựng theo phong cách kiến trúc Minh – Thanh, tạo cảm giác cổ kính ngay từ bên ngoài với hệ mái, cột, cửa và các chi tiết mô phỏng kiến trúc cung điện xưa.

Đáng chú ý, Bảo tàng Gỗ Tử Đàn Trung Quốc từng được xếp hạng điểm du lịch quốc gia hạng AAAA của Trung Quốc. Nghệ thuật điêu khắc gỗ tử đàn cũng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cho thấy giá trị văn hóa của loại hình thủ công này.

Bên trong là “thế giới gỗ quý” khiến du khách phải đi chậm lại

Điểm hấp dẫn đầu tiên của bảo tàng là chính không gian kiến trúc. Từ bên ngoài, du khách có thể cảm nhận rõ phong cách Minh – Thanh qua mái cong, cổng lớn, hệ cột và màu gỗ trầm. Đây là kiểu công trình không quá ồn ào, nhưng càng quan sát kỹ càng thấy nhiều chi tiết đáng chú ý.

Bước vào bên trong, du khách sẽ bắt gặp nhiều tác phẩm làm từ gỗ tử đàn và các loại gỗ quý khác. Bảo tàng trưng bày đồ nội thất cổ điển như bàn ghế, giường, tủ, bình phong, kệ, vật phẩm trang trí và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Những hiện vật này giúp người xem hình dung phần nào về thẩm mỹ, không gian sống và kỹ thuật chế tác của người Trung Hoa xưa.

Một trong những khu vực dễ gây ấn tượng nhất là các mô hình kiến trúc cổ Trung Quốc bằng gỗ tử đàn. Tại đây có những mô hình như giác lâu Tử Cấm Thành, tứ hợp viện Bắc Kinh, các cổng thành cổ, công trình trong Ngự hoa viên Cố Cung hay Phi Vân Lâu ở Sơn Tây. Nhiều mô hình được chế tác công phu, thể hiện rõ từng lớp mái, cột, cửa, lan can, hoa văn rồng và các chi tiết nhỏ.

Khác với nhiều điểm check-in đông đúc ở Bắc Kinh, bảo tàng này phù hợp hơn với kiểu tham quan chậm. Du khách cần dành thời gian nhìn gần từng hiện vật, quan sát kết cấu mộng – chốt, hoa văn chạm khắc và cách người thợ biến một chất liệu gỗ quý thành những công trình thu nhỏ đầy tinh tế.

Gợi ý cách tham quan cho du khách

Nếu có kế hoạch ghé Bảo tàng Gỗ Tử Đàn Trung Quốc, du khách nên dành khoảng 2–3 giờ để tham quan trọn vẹn. Nếu chỉ đi nhanh, hành trình có thể mất khoảng hơn 1 giờ, nhưng sẽ khó cảm nhận hết vẻ tinh xảo của các hiện vật.

Lộ trình hợp lý là bắt đầu từ khu ngoại thất để quan sát tổng thể kiến trúc bảo tàng, sau đó vào khu trưng bày mô hình kiến trúc cổ. Đây là phần dễ tạo ấn tượng thị giác mạnh nhất. Tiếp theo, du khách có thể chuyển sang khu đồ nội thất Minh – Thanh để tìm hiểu thêm về thẩm mỹ và đời sống truyền thống. Cuối cùng là khu giới thiệu kỹ thuật chế tác, vật liệu và các tác phẩm điêu khắc nhỏ.

Với gia đình có trẻ nhỏ, bảo tàng cũng có thể trở thành một điểm tham quan mang tính giáo dục. Phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ nhận diện mái cong, sân trong, cột gỗ, cửa, mô hình tứ hợp viện hoặc cung điện cổ. Cách tiếp cận này giúp chuyến tham quan bớt khô khan và dễ nhớ hơn.

Bảo tàng đặc biệt phù hợp với những du khách yêu văn hóa Trung Hoa, kiến trúc cổ, nội thất truyền thống, đồ gỗ quý và thủ công mỹ nghệ. Với người đã từng ghé các điểm nổi tiếng như Tử Cấm Thành, Thiên An Môn, Di Hòa Viên hay Vạn Lý Trường Thành, đây có thể là một lựa chọn “đổi gió” trong hành trình khám phá Bắc Kinh.