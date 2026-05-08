Nhà hàng của gia đình Trấn Thành ra sao sau 7 năm, 1 lần dời chỗ và ngưng hoạt động?

Ra mắt vào năm 2019, A Mà Kitchen là nhà hàng do Huỳnh Mi, em gái MC Trấn Thành làm chủ. Trấn Thành và Hari Won tham gia hỗ trợ điều hành, xây dựng thương hiệu từ những ngày đầu và tích cực quảng bá trên mạng xã hội, khiến nhiều người quen gọi đây là "nhà hàng của Trấn Thành".

Ngay từ khi khai trương, nhà hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới sành ăn TP.HCM nhờ mô hình ẩm thực Hong Kong kết hợp không gian đậm chất hoài cổ. Không chỉ đơn thuần là một nhà hàng Trung Hoa, A Mà Kitchen được xây dựng như một "chuyến du hành" đưa thực khách trở về Hương Cảng thập niên 70 ngay giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp.

A Mà Kitchen ra mắt vào năm 2019 do Trấn Thành và Hari Won tham gia điều hành, em gái nam diễn viên làm chủ

Hành trình nhiều chông gai của A Mà Kitchen

Ngay từ những ngày đầu hoạt động tại đường Tôn Đức Thắng, nhà hàng đã tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ đến chúc mừng khai trương.

Nhiều nghệ sĩ ghé và thưởng thức món ăn tại nhà hàng cùng đạo diễn Bố Già

Tuy nhiên hành trình vận hành không hoàn toàn thuận lợi. Những năm tiếp theo, thị trường F&B TP.HCM trải qua giai đoạn biến động lớn khiến hàng loạt nhà hàng xung quanh phải đóng cửa hoặc di dời. A Mà Kitchen cũng từng thông báo tạm ngưng hoạt động. Dù vậy thương hiệu này vẫn duy trì được sự quan tâm lớn từ thực khách lẫn người hâm mộ.

Khi tình hình dịch Covid-19 ở Sài Gòn diễn ra căng thẳng, A Mà Kitchen đã thông báo đóng cửa, không bán cả ship mang về

Sau giai đoạn nhiều biến động, A Mà Kitchen chuyển sang địa chỉ mới tại số 62 Võ Văn Tần và chính thức khai trương cơ sở mới vào ngày 15/5/2022. Không gian mới vẫn giữ tinh thần Hong Kong hoài cổ đặc trưng nhưng được mở rộng và thoáng đãng hơn hẳn so với cơ sở cũ.

Không gian là "át chủ bài" níu chân thực khách

Toàn bộ thiết kế của A Mà Kitchen mang đậm màu sắc Trung Hoa cổ điển với tông đỏ trầm làm chủ đạo. Từ bàn ghế, chén đũa đến các bức tường đều sử dụng gam đỏ ấm, gợi liên tưởng đến những quán ăn tại Hong Kong thập niên 70. Hệ thống biển hiệu neon xanh đỏ, đèn lồng, ô treo trang trí cùng giấy dán tường retro tạo nên không gian đậm chất điện ảnh Hương Cảng.

Không gian bên trong của A Mà Kitchen. Ảnh: A Mà Kitchen

Nhà hàng còn treo nhiều poster phim, banner và hình ảnh nhân vật nổi tiếng theo phong cách cổ điển, biến nơi đây thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn. Với sức chứa hơn 150 người cùng phòng riêng dành cho các dịp đặc biệt, A Mà Kitchen đáp ứng tốt nhu cầu từ các bữa họp mặt gia đình đến tiệc công ty quy mô lớn.

Về ẩm thực, A Mà Kitchen tập trung vào các món Trung Hoa mang tinh thần Hong Kong với thực đơn gần 70 món, kết hợp giữa hương vị truyền thống và sự điều chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt. Dimsum được xem là món ăn nổi bật của nhà hàng với các món há cảo, xíu mại, bánh bao có lớp vỏ mềm dẻo nhân đầy đặn. Gà tần cũng là món được nhiều thực khách yêu thích nhờ phần thịt hầm mềm và nước dùng thanh vị. Ngoài ra các món như mì gà quay, tôm sốt xoài, thịt heo sốt chua ngọt cũng thường xuyên xuất hiện trong các video review trên mạng xã hội.

A Mà Kitchen tập trung vào các món Trung Hoa với thực đơn đa dạng, phong phú

Nhà hàng nằm ở phân khúc giá khá cao so với mặt bằng chung các quán Hoa tại TP.HCM, dao động từ khoảng 60.000 đến 300.000 đồng mỗi món, riêng dimsum phổ biến từ 80.000 đến 120.000 đồng mỗi phần. Mức giá này tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số thực khách cho rằng chi phí chưa hoàn toàn tương xứng với chất lượng ở một vài món, trong khi nhiều người khác sẵn sàng chi trả vì trải nghiệm tổng thể từ không gian đầu tư lớn, vị trí trung tâm đến dịch vụ chuyên nghiệp.

Sau 7 năm, A Mà Kitchen đang ở đâu?

Sau nhiều năm hoạt động và không ít thăng trầm, A Mà Kitchen hiện duy trì hai cơ sở tại TP.HCM gồm chi nhánh tại 62 Võ Văn Tần và chi nhánh tại 189 Cống Quỳnh. Dù thị trường F&B liên tục cạnh tranh khốc liệt, nhà hàng vẫn thường xuyên trong tình trạng đông khách và xuất hiện dày đặc trên các nền tảng review ẩm thực.

Quán ăn của Trấn Thành - Hari Won hiện vẫn hoạt động ổn định và xuất hiện dày đặc trên các nền tảng review ẩm thực

Sức hút của A Mà Kitchen không chỉ đến từ tên tuổi Trấn Thành hay Hari Won mà còn nằm ở việc xây dựng được một trải nghiệm thật sự khác biệt: kết hợp giữa ẩm thực Trung Hoa chế biến công phu với không gian Hong Kong cổ điển mang tính "điểm đến". Thực khách đến đây không chỉ để ăn mà còn để chụp ảnh, tận hưởng không khí và trải nghiệm cảm giác như bước vào một góc Hương Cảng giữa lòng TP.HCM.