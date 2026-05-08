Nàng thơ của Trấn Thành bỗng bất ổn tại event, lên đồ bị chê như váy chống nắng

Sau thành công của bộ phim Thỏ Ơi! , tên tuổi của LyLy trở nên phủ sóng hơn, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sở hữu vẻ đẹp pha trộn giữa nét ngọt ngào và sắc sảo cùng vòng eo siêu nhỏ, nữ ca sĩ sinh năm 1996 nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm mỗi lần xuất hiện. Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc LyLy tham dự một sự kiện cũng thu hút lượng thảo luận lớn trên MXH. Tuy nhiên, thay vì nhận về lời khen, outfit của nữ chính phim Trấn Thành lại gây nhiều tranh cãi. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng người đẹp như đang mặc... váy chống nắng tham dự sự kiện.

Lyly với khoảnh khắc bắt trend xuống phố đang hot hiện nay. (Nguồn: TikTok)

LyLy lựa chọn 1 mẫu đầm tím pastel dáng dài với thiết kế ôm phần thân trên, chi tiết cut-out phía sau nhằm khoe tấm lưng gợi cảm. Tuy nhiên, chất liệu mỏng, phom dáng thiếu độ đứng khiến tổng thể bộ váy trông khá nhăn nhúm. Đặc biệt, phần thân trên và phần ngực xuất hiện nhiều nếp gấp thiếu tinh tế, khiến tổng thể bộ váy mất phom rõ rệt, vô tình dìm luôn vóc dáng mảnh mai của LyLy. Không ít người cho rằng kiểu váy này vừa làm mất dáng, vừa khiến giao diện nữ chính phim Trấn Thành nhìn bị kém sang.

LyLy mất điểm với mẫu váy nhăn nhúm, không đứng phom.

Phần tóc tạo kiểu cũng khiến visual của Lyly xuống phong độ.

Tạo hình nhận về phản ứng chê nhiều hơn khen của Lyly.

Trước đó, Lyly từng nhiều lần ghi điểm với phong cách gợi cảm, hiện đại thông qua những thiết kế ôm sát tôn dáng. Sở hữu body mảnh mai cùng vòng eo “con kiến” nhỏ hàng top Vbiz, nữ ca sĩ thường ưu ái các mẫu váy bodyfit, crop top hay outfit cut-out giúp khoe khéo đường cong nhưng vẫn giữ được nét cá tính. Ngay cả tạo hình trong Thỏ Ơi!, Lyly cũng gây ấn tượng với hình ảnh cuốn hút, cá tính mà không cần quá nhiều outfit cầu kỳ. Cùng là tóc ngắn, nhưng kiểu tóc của cô trong phim lại giúp visual bùng nổ nhờ phần mái thưa nhẹ kết hợp tóc ôm gọn gương mặt, giúp đường nét trông mềm mại và thanh thoát hơn. Phần đuôi được tỉa layer nhẹ tạo độ phồng tự nhiên, mang lại cảm giác trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, kết hợp cùng những bộ cánh hiện đại tạo nên tổng thể hài hòa, cuốn hút.