'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²

Theo Lê Chi | 08-05-2026 - 22:33 PM | Lifestyle

Giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng này có cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tự tay trồng rau, thu hoạch cà chua, dưa chuột,... ở nhà vườn rộng 4.000m² ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Khác với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu trên sân khấu, ca sĩ Trọng Tấn ngoài đời lại có niềm đam mê đặc biệt với cây cối, vườn tược và cuộc sống gần gũi thiên nhiên.

Nam ca sĩ hiện sở hữu khu nhà vườn rộng khoảng 4.000m² tại Sóc Sơn (Hà Nội), được nhiều người ví như một “khu nghỉ dưỡng tại gia” giữa đồi thông xanh mát.

Nhà vườn rộng 4.000m² của ca sĩ Trọng Tấn tại Sóc Sơn.

Cơ ngơi của giọng ca “Tiếng đàn bầu” được xây dựng theo phong cách cổ điển châu Âu nhưng vẫn hướng đến sự mộc mạc, gần gũi. Ngôi nhà hai tầng sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, kết hợp hệ thống cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng và mở rộng kết nối với không gian bên ngoài.

Nằm trên khu đồi cao, căn nhà được bao quanh bởi cây xanh, vườn rau và nhiều loại cây ăn quả. Bên ngoài là hồ bơi rộng, được lắp hệ thống đèn tạo khung cảnh lung linh khi đêm xuống. Bên trong, phòng khách gây chú ý với bộ sofa màu xanh cùng lò sưởi ốp đá mang lại cảm giác ấm cúng.

Không gian nhà vườn khi lên đèn.

Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất chính là lối sống bình dị của gia đình nam ca sĩ. Phần lớn diện tích khu đất được dành để trồng rau sạch, cây ăn quả theo hướng tự cung tự cấp. Các loại rau củ đều được chăm sóc thủ công, không dùng thuốc trừ sâu.

Mỗi lần trở về nhà vườn, niềm vui của Trọng Tấn là tự tay chăm cây, thu hoạch cà chua, dưa chuột hay các loại rau theo mùa. Với anh, đó là khoảng thời gian để thư giãn sau những ngày làm nghề căng thẳng.

Không gian sống của gia đình cũng gợi cảm giác an yên với nhịp sống chậm, nơi buổi sáng có tiếng chim hót, cây trái trĩu quả và những tổ chim nhỏ xuất hiện ngay trong khu vườn.

Nam ca sĩ có sở thích làm vườn, chăm sóc cây cối, gần gũi với thiên nhiên.

Trong một cuộc trò chuyện với VTC News, ca sĩ Trọng Tấn cho biết: “Đi ra từ vùng quê nên bản chất và tâm hồn tôi vẫn là nông dân, yêu nông dân, vẫn hát về cây lúa hôm nay. Tôi không sống thiếu thiên nhiên được, xung quanh phải có cây cối, chim muông”.

Tình yêu thiên nhiên của Trọng Tấn không chỉ dừng ở sở thích cá nhân mà còn lan tỏa tới các thành viên trong gia đình. Nam ca sĩ thường cùng vợ con làm vườn, hay chơi thể thao trong khuôn viên nhà để gắn kết tình cảm.

Ngoài căn nhà tại Sóc Sơn, nam ca sĩ và vợ con đang sống trong căn nhà 4 tầng, rộng 120m2 ở Hà Nội. Vợ chồng giọng ca nhạc đỏ mua ngôi nhà này vào năm 2009, sau khoảng gần 10 năm tích góp.

Niềm vui của Trọng Tấn là tự tay chăm cây, thu hoạch cà chua, dưa chuột hay các loại rau theo mùa.

Trọng Tấn sinh năm 1976, là giọng ca nhạc cách mạng và trữ tình quê hương. Nổi lên từ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1997, anh gây ấn tượng cho khán giả với giọng hát cao giàu cảm xúc.

Anh liên tiếp gặt hái thành công với loạt giải thưởng uy tín: giải Nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc (1999), giải Nhì cuộc thi Hát thính phòng và nhạc kịch toàn quốc (2000).

Từ đó, tên tuổi Trọng Tấn gắn liền với những ca khúc đỏ, nhạc trữ tình quê hương – vừa nồng nàn, hào sảng, vừa truyền cảm và tinh tế. Anh được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc đỏ”.

