Ông hoàng phòng vé đóng 1 phim mua được căn nhà: "Tôi phải sở hữu chục tỷ trong tài khoản"

Mới đây, tại chương trình Thời gian ơi, tài tử Lý Hùng đã tiết lộ về mức thu nhập khủng của anh thời hoàng kim. Với cát xê kỷ lục, anh được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" trong thập niên 1990.

Lý Hùng nói: "Tôi không áp lực gì cả. Thời đó đồng tiền lớn và giá trị lắm. Phim nào mà có cát xê cao là khán giả biết liền.

Tài tử Lý Hùng

Đó là giai đoạn điện ảnh chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường, bán vé cho khán giả vào rạp. Hầu như phim nào tôi đóng khán giả cũng mua vé tới xem kín rạp.

Có như vậy, nhà sản xuất mới có kinh phí, có tiền trả cát xê cho tôi. Hồi đó, tôi nhớ tôi được trả mấy chục cây vàng cho một bộ phim. Đóng xong một phim, mua được một căn nhà là chuyện bình thường, hoặc mua được xe ô tô, đồng tiền giá trị lắm.

Mới ngoài 20 tuổi tôi đã đi đóng phim và cầm được rất nhiều tiền, có thể nói là tiền tỷ. Nhưng may là tôi không tiêu xài, có bao nhiêu tôi đưa mẹ hết, mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ tôi lại đem cất đi. Đó là lí do tôi nói không hề áp lực khi kiếm nhiều tiền.

Mẹ tôi là người tôi luôn trân quý, thương lắm vì mẹ làm từ thiện, công tác xã hội rất nhiều. Thậm chí, tôi đưa hết tiền cho mẹ cũng không hỏi mẹ làm gì, tiêu gì vì hoàn toàn là quyền của mẹ.

Đó là hạnh phúc của tôi khi làm ra tiền, là được đưa tiền cho mẹ, chứ không phải kiếm ra nhiều tiền thì tự cao tự đại. Tôi cầm số tiền trên tay rồi đưa hết cho mẹ là coi như không cầm gì.

Lý Hùng thời trẻ

Tôi nói thật, lúc đó tôi là diễn viên nổi tiếng như thế, nhưng tối ra đường đi chơi còn phải xin tiền mẹ. Thời đó, nếu có tài khoản như bây giờ, tôi phải sở hữu cả chục tỷ trong tài khoản. Nhưng tôi không có tài khoản, bao tiền đưa mẹ hết.

Tôi hạnh phúc vì có một tổ ấm như vậy. Tôi tự hào về gia đình mình, cha mẹ, anh em đều yêu thương, đùm bọc nhau".

Lý Hùng sinh năm 1969, là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ của Việt Nam. Anh từng nổi danh trong giới diễn viên điện ảnh Việt Nam thập niên 1990, và tham gia đóng trong một số phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông.