Mới đi bán cà phê 3 tháng ở Thảo Điền, ‘ông hoàng nhạc Việt’ đình đám một thời đã rục rịch mở thêm cơ sở mới
Nam ca sĩ tiết lộ anh đã tự vẽ bản phác thảo đầu tiên cho cơ sở mới của tiệm cà phê.
Tối ngày 6/5, trên fanpage có hơn 6,6 triệu người theo dõi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về việc chuẩn bị mở thêm cơ sở 2 của tiệm Tiệm Cà phê Cà pháo. Trong bài đăng, anh chia sẻ về bản thiết kế của chi nhánh mới, đồng thời tiết lộ sẽ khai trương vào tháng 7 tới đây tại phường Xuân Hòa, TP.HCM.
Trước đó, vào hồi tháng 2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khai trương cơ sở đầu tiên của tiệm Cà phê Cà Pháo tại khu Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM. Không gian của quán mang phong cách hoài cổ, từng món đồ trang trí đều là tâm huyết của anh. Chia sẻ trên Thanh niên , anh cho biết quán cà phê này không chỉ là nơi bán nước mà còn là cách để nam ca sĩ kể lại câu chuyện tuổi thơ và ký ức của một thời đã qua.
Với tâm huyết đó, ngay trong những ngày đầu mở bán, quán đã thu hút đông đảo khách ghé thăm, đặc biệt là người hâm mộ muốn trực tiếp gặp gỡ nam ca sĩ. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên có mặt tại đây để đón khách, ký tặng và đôi khi hát ngẫu hứng phục vụ khán giả.
Vì thế, quán đã rơi vào tình trạng quá tải trong những ngày đầu. Ngay sau đó, giọng ca Say tình phải thông báo về việc tạm ngừng hoạt động trong 6 ngày để sắp xếp lại các hạng mục của quán.
Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM . Từ đầu những năm 2000, ca sĩ hoạt động liên tục với nhiều dòng nhạc như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ.
Anh phát hành các album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột nhưng giữ kín thông tin về mẹ của bé. Cuối tháng 12/2025, anh bán căn biệt thự gắn bó 17 năm để xây nhà mới gần trường học, thuận tiện đưa đón con.
