Chỉ mới tổng duyệt, sân khấu công nghệ cao của khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 đã mãn nhãn cỡ này

Tối 6/5, buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi. Dù mới chỉ là đêm tổng duyệt, sân khấu hoành tráng cùng hàng loạt công nghệ trình diễn hiện đại đã nhanh chóng gây choáng ngợp, khiến nhiều người nóng lòng chờ đợi đêm khai mạc chính thức.

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 8/5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chương trình do UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mang dấu ấn riêng của thành phố Cảng, đồng thời là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Khởi nguồn từ năm 2012, sau 12 mùa tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ từng bước trở thành thương hiệu văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng trên bản đồ du lịch cả nước.

Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, chương trình năm nay truyền tải thông điệp về hành trình phát triển của thành phố, từ những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa đến khát vọng bứt phá mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

Chương trình nghệ thuật do Vietnamshow thực hiện, với Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chủ nhiệm chương trình Vũ Hoa, giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân và tổng biên đạo Hải Trường. Đêm diễn được dàn dựng theo cấu trúc ba chương, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Cảng.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Theo Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, đêm khai mạc được đầu tư quy mô lớn với hàng loạt công nghệ trình diễn hiện đại như hệ thống màn hình LED tiên tiến, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), sân khấu lập trình tự động với sàn nâng, ray trượt và hệ thống nâng hạ đạo cụ linh hoạt. Hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn quốc tế kết hợp cùng các hiệu ứng pháo hoa, phun lửa, khói và ánh sáng đồng bộ hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả.

Một trong những tiết mục được mong chờ là phần trình diễn của nghệ sĩ chèo Thảo Hiền - người con của Hải Phòng - với bài chèo theo điệu Đào liễu “Xứ Đông văn hiến”. Dù chỉ xuất hiện trong buổi tổng duyệt, tiết mục đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ màu sắc truyền thống hòa quyện cùng không gian sân khấu hiện đại.

Nghệ sĩ Thảo Hiền

Đêm khai mạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Nguyễn Ngọc Anh, Dương Hoàng Yến, nhóm Oplus, rapper Ram C, nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng… MC chương trình là Mỹ Lan và Hạnh Phúc.

Bên cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn quy tụ lực lượng biểu diễn quy mô lớn từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Đại học Hải Phòng cùng nhiều vũ đoàn và đơn vị đào tạo nghệ thuật khác.

Theo Ban tổ chức, chương trình có quy mô khán đài hơn 8.000 chỗ ngồi. Với những khán giả không có vé mời, hệ thống màn hình LED và âm thanh ngoài trời cũng được bố trí để phục vụ theo dõi chương trình.

Khép lại đêm khai mạc sẽ là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp. Với sự đầu tư lớn về nội dung, công nghệ và quy mô tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại và giàu bản sắc trên hành trình hội nhập quốc tế.