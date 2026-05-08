Lộ thành viên đầu tiên của Running Man Việt mùa 4: Là gương mặt cũ nhưng ai cũng mong chờ?

Sau thời gian khá im ắng, Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã chính thức trở lại tại sự kiện họp báo ra mắt dự án điện ảnh mới Mật Mã Đông Dương. Tuy nhiên, bên cạnh những câu hỏi xoay quanh bộ phim, chủ đề khiến cư dân mạng quan tâm nhất lại là khả năng nữ diễn viên tái xuất Running Man Việt Nam mùa mới. Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục rộ lên thông tin Running Man Việt đang chuẩn bị quay trở lạ. Thậm chí, nhiều netizen còn truyền tay nhau thông tin chương trình đã bắt đầu “khảo sát” địa điểm ghi hình cho mùa tiếp theo, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về dàn cast.

Tại họp báo, khi được phóng viên hỏi thẳng về việc sắp xếp lịch trình giữa phim điện ảnh và Running Man Việt, đồng thời nhắc đến khả năng tiếp tục đồng hành cùng Quang Tuấn trong chương trình, Lan Ngọc lập tức có phản ứng gây chú ý. Nữ diễn viên bật cười lớn rồi ngại ngùng đáp: "Trời ơi là trời, em còn chưa được tiết lộ mà chị tiết lộ mất tiêu rồi".

Phản ứng gây bàn tán của Lan Ngọc khi bị hỏi thẳng việc Running Man Việt Nam đang quay mùa mới (Nguồn: Đi soi sao đi)

Câu trả lời nửa đùa nửa thật của Lan Ngọc ngay lập tức khiến khán giả “réo tên” Running Man Việt khắp mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên gần như đã vô tình để lộ việc mình sẽ trở lại với chương trình thực tế đình đám này. Không lâu sau đó, trên trang cá nhân, Lan Ngọc tiếp tục có động thái khiến netizen càng thêm chắc mẩm. Nữ diễn viên "dở khóc dở cười” tiết lộ bản thân vừa bị “nhận biên bản” vì lỡ nói quá nhiều. Đáng chú ý, cô còn đính kèm biểu tượng cô gái đang chạy khiến cộng đồng mạng lập tức liên tưởng đến Running Man.

Lan Ngọc vội vàng lên tiếng thừa nhận đã "nhận biên bản" vì lộ thông tin

Trên thực tế, Ninh Dương Lan Ngọc vốn được xem là một trong những thành viên tạo dấu ấn mạnh nhất ở các mùa trước của Running Man Việt. Nữ diễn viên nhiều lần tạo viral nhờ những màn lăn xả, biểu cảm hài hước và khả năng "quăng miếng" tự nhiên. Không chỉ Lan Ngọc, cư dân mạng còn cho rằng Quang Tuấn cũng nhiều khả năng sẽ góp mặt trong mùa mới.

Từ những “hint” liên tục xuất hiện, cộng đồng mạng hiện đang vô cùng mong chờ sự trở lại của Running Man Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng. Không ít khán giả bày tỏ nếu Lan Ngọc thực sự tái xuất, đây sẽ là một trong những nhân tố bảo chứng độ hài hước và sức hút cho mùa mới của chương trình.

Mùa 3, Lan Ngọc gặp chấn thương sau màn xé bảng tên với Trấn Thành ở những tập đầu

Sức hút của Lan Ngọc ở Running Man Việt

Ngay từ những tập đầu tiên của Running Man Việt mùa 1, Ninh Dương Lan Ngọc đã chứng minh sức hút khó cưỡng khi là nữ thành viên duy nhất của dàn cast. Không chỉ giữ vai trò "bóng hồng" xinh đẹp, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi sự thông minh, lăn xả và máu chiến chẳng kém bất kỳ ai. Từ những pha tranh bảng tên quyết liệt, biểu cảm hài hước "diễn như không diễn", đến những lần "chơi chiêu" khiến dàn cast nam phải dè chừng, Lan Ngọc mang đến nguồn năng lượng cực kỳ duyên dáng, góp phần định hình một màu sắc riêng biệt cho chương trình. Cũng từ Running Man, hình ảnh "Ngọc nữ màn ảnh" của Lan Ngọc trở nên gần gũi, đời thường và hài hước hơn trong mắt công chúng.

Lan Ngọc cũng là thí sinh chiến thắng tập cuối cùng, đánh bại cả những "chiến binh" máu chiến như Trấn Thành, Trương Thế Vinh để trở thành người mạnh nhất chương trình ở mùa 1. Lan Ngọc cũng là thành viên gắn bó suốt 3 mùa của Running Man Việt. Nhiều sao nam như Trấn Thành, Quang Tuấn... đều thừa nhận Lan Ngọc chính là "mảnh ghép" không thể thiếu tạo nên sức hút của Running Man Việt.

Lan Ngọc đã trụ suốt 3 mùa của Running Man Việt

Lan Ngọc từng chia sẻ cảm xúc khi tham gia Running Man: "Ngọc rất biết ơn vì cả hai chúng tôi và các thành viên khác đã có cơ hội góp mặt trong Running Man Việt Nam. Mỗi khi tham gia một chương trình nào đó, Ngọc và Phát hay kể cả các thành viên khác đều luôn cố gắng làm hết sức có thể, nên khi được đồng hành các mùa tiếp theo thì mình rất biết ơn. Khi có tin Running Man Việt Nam mùa 3, các anh em rất háo hức, không biết sau thời gian quá dài như vậy khán giả có đón nhận hay không, có chờ đợi hay không. Biết ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn yêu thương và dành rất nhiều tâm huyết cho từng tập một. Không những mấy anh chị em mình đâu ha, mà còn ekip, còn tất cả".

Trước ý kiến cho rằng là "bóng hồng" nên được ưu ái, Lan Ngọc nói: "Nhường nhịn hả? Chưa bao giờ. Ngọc nhớ hoài một câu anh Thành nói từ mùa một: "Ngọc à, chưa bao giờ tụi anh coi em là phụ nữ", nó ám ảnh trong đầu Ngọc cho đến bây giờ. Khi bước vào show hay thử thách nào đó, mọi người đều đang phải tập trung cho nhiệm vụ của mình. Vẫn luôn chú ý đến chấn thương của bạn bè xung quanh, nhưng họ chơi vẫn rất nhiệt tình và đôi khi bỏ quên Ngọc luôn. Khi họ chạy là họ chạy luôn, "Chạy Ngay Đi" mà, chạy là chạy luôn, không ai ngoái nhìn Ngọc cả. Nên chấn thương này giúp Ngọc hiểu được tinh thần đồng đội là như thế nào. (Cười)".

Lan Ngọc và Trấn Thành được khen vì rất hợp ý, quăng miếng tự nhiên

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế thành công bậc nhất tại Hàn Quốc. Từ mùa 3, Running Man Vietnam chính thức trở lại đã được xác nhận bởi Forest Studio, đơn vị sáng tạo và sản xuất thành công các chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi…

Mùa 3 chương trình có dàn cast được khán giả yêu thích, bao gồm Trấn Thành, Quang Trung, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát, Quân AP, Lan Ngọc

