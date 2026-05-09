Bức ảnh của mỹ nhân Việt khiến Ngu Thư Hân bị chê cười

Showbiz Việt không thiếu những khoảnh khắc "để đời" khi nghệ sĩ trong nước xuất hiện cạnh dàn sao quốc tế đình đám. Mỗi lần chung khung hình, mạng xã hội lại được dịp mở đại hội đọ sắc, từ thần thái, khí chất cho tới phong cách thời trang đều bị đặt lên bàn cân. Và một trong những màn xuất hiện từng gây bàn luận rôm rả nhất chính là khoảnh khắc Hương Giang ngồi cạnh Ngu Thư Hân tại một show thời trang quốc tế.

Vào tháng 9/2023, Hương Giang là đại diện Việt Nam xuất hiện tại show thời trang đình đám ở Ý. Tại đây, nàng hậu Việt ngồi cạnh Ngu Thư Hân ở hàng đầu để theo dõi chương trình. Hương Giang diện set đồ tông beige gồm quần ống rộng phối cùng áo croptop mang hơi hướng boho pha luxury. Nàng hậu còn khoác hờ blazer lệch vai, mix phụ kiện vàng bản lớn và túi da nâu tạo tổng thể vừa phóng khoáng vừa high fashion. Kiểu tóc đen xõa tự nhiên cùng layout makeup sắc lạnh càng khiến visual của Hương Giang thêm phần cuốn hút.

Trong khi đó, Ngu Thư Hân chọn chiếc váy đen đính chi tiết dây xích ánh kim ôm sát cơ thể. Nữ diễn viên xứ Trung trung thành với hình tượng tiểu thư ngọt ngào khi búi tóc cao, makeup trong trẻo và sử dụng phụ kiện vàng đồng bộ với trang phục. Nếu Ngu Thư Hân mang vibe công chúa kiêu kỳ thì Hương Giang lại được nhận xét như "chị đại fashion" với thần thái lạnh lùng, sang chảnh.

Cũng từ đây, loạt ảnh chung khung hình của hai mỹ nhân nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Từ ảnh chụp chính diện, ảnh front-row cho đến những khoảnh khắc camera thường bắt được lúc xem show đều trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho thần thái ổn định của Hương Giang khi gần như không có góc chết, kể cả trong những khung hình chụp vội.

Ở một vài khoảnh khắc, Ngu Thư Hân còn bị nhận xét có biểu cảm khá "tẻn tẻn", đáng yêu quá mức giữa không khí fashion show sang chảnh. Trong khi đó, Hương Giang giữ biểu cảm cool ngầu xuyên suốt nên càng tạo cảm giác lấn lướt hơn khi đứng cạnh. Thời điểm ấy, mạng xã hội từng xuất hiện hàng loạt bình luận như: "Hương Giang ngồi cạnh mà vibe khác hẳn", "Ngu Thư Hân dễ thương nhưng hôm đó bị chị Giang át vía thật", "Một người đáng yêu, một người quyền lực nhưng rõ là Hương Giang nổi bật hơn",..

Không chỉ riêng lần đọ sắc với Ngu Thư Hân, Hương Giang còn nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện bên dàn sao quốc tế tại các tuần lễ thời trang và sự kiện lớn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nàng hậu dần xây dựng hình ảnh theo hướng high fashion, sang trọng và sắc sảo hơn hẳn thời mới nổi tiếng.

Điểm khiến Hương Giang luôn tạo được sức hút chính là khả năng biến hóa đa dạng giữa nhiều phong cách. Từ những layout tối giản thanh lịch cho tới outfit cầu kỳ, cá tính, cô đều biết cách làm nổi bật thần thái riêng. Không ít netizen còn nhận xét visual của Hương Giang ngày càng "thăng hạng", đặc biệt là khí chất mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Những năm gần đây, Hương Giang còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng nhiều chương trình truyền hình thực tế và cả các cuộc thi nhan sắc như Miss International Queen Vietnam, The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Việt Nam 2024... Năm 2024, Hương Giang còn được cử thi Miss Universe 2024 tại Thái Lan. Dù không vào top nhưng hành trình của Hương Giang nhận nhiều lời khen, đặc biệt là phong độ thời trang "chặt đẹp" các đối thủ.

