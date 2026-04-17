Quy định mới tại sân bay Tân Sơn Nhất: Bắt buộc khai báo thông tin trực tuyến trước khi nhập cảnh

Theo thông báo mới nhất từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam, kể từ ngày 15/4/2026, toàn bộ hành khách mang quốc tịch nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực (visa) để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải tuân thủ một thủ tục bắt buộc mới. Theo đó, nhóm hành khách này cần hoàn tất việc khai báo thông tin cá nhân trước khi tiến đến bục kiểm soát hải quan. Cơ quan chức năng cũng lưu ý rõ, quy định mới này sẽ không áp dụng đối với công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu Việt Nam hoặc những hành khách chỉ thực hiện các chuyến bay quá cảnh (transit) mà không làm thủ tục nhập cảnh vào nội địa.

Để đảm bảo lịch trình di chuyển không bị gián đoạn, hành khách được khuyến nghị nên hoàn tất việc khai báo ngay từ nhà hoặc trước khi khởi hành chuyến bay. Thao tác này có thể được thực hiện một cách chủ động thông qua cổng thông tin điện tử chính thức tại địa chỉ prearrival.immigration.gov.vn.

Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể quét mã QR được cung cấp sẵn tại các khu vực xuất nhập cảnh bên trong nhà ga Tân Sơn Nhất. Sau khi điền đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin theo yêu cầu, hệ thống sẽ trả về một mã QR xác nhận cá nhân. Nhiệm vụ của hành khách chỉ là xuất trình mã QR này cho cán bộ Công an cửa khẩu để hoàn tất thủ tục một cách nhanh gọn nhất. Các hãng hàng không lớn, tiêu biểu như Vietjet, cũng đã đồng loạt phát đi thông báo nhắc nhở khách hàng của mình nên chủ động tuân thủ quy định này nhằm tránh tình trạng ùn ứ kéo dài thời gian xử lý tại sân bay.

Việc chuyển đổi sang hình thức khai báo thông tin điện tử trước chuyến bay là một nỗ lực lớn của ngành xuất nhập cảnh nhằm hướng tới một môi trường quản lý minh bạch, chuyên nghiệp và an toàn hơn. Phương thức này không chỉ giúp cơ quan nhà nước kiểm soát thông tin hiệu quả mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho chính hành khách. Bằng việc chuẩn bị sẵn mã QR xác nhận, thời gian đứng xếp hàng chờ kiểm tra thủ công tại quầy sẽ được cắt giảm đáng kể, qua đó góp phần giải quyết triệt để bài toán ùn tắc cục bộ thường thấy tại Tân Sơn Nhất trong những khung giờ cao điểm đón khách quốc tế.