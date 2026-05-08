Diễn viên Việt ly hôn 5 năm nhưng không ai biết, danh tính chồng 2 vẫn giấu kín bưng

Theo Minh Ngọc | 08-05-2026 - 13:36 PM | Lifestyle

Sau khi trải qua 1 lần đổ vỡ, nữ diễn viên 8x đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã.

Lê Bê La là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Cổng mặt trời, Tiếng sét trong mưa hay Giông tố cuộc đời. Nữ diễn viên được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên.

Hoạt động nghệ thuật từ sớm nhưng Lê Bê La hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân. Mãi đến cuối năm 2021, cô mới lần đầu xác nhận đã ly hôn người chồng đạo diễn từ 5 năm trước và thậm chí đã tái hôn được khoảng 2 năm. Nữ diễn viên 8x và chồng cũ đã chính thức đường ai nấy đi vào năm 2016. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì suốt thời gian dài, nữ diễn viên gần như giữ kín hoàn toàn chuyện tình cảm với công chúng.

Lê Bê La ghi dấu trên màn ảnh Việt bằng lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc. Ảnh: Tổng hợp

Sau biến cố hôn nhân, Lê Bê La hiện có cuộc sống bình yên bên tổ ấm mới. Nữ diễn viên từng tiết lộ cô và chồng hiện tại chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ gọn, riêng tư. Đến tháng 12/2021, gia đình nhỏ chào đón thêm thành viên mới là bé gái tên Bình An.

Dù không hoạt động trong showbiz, ông xã của Lê Bê La luôn thấu hiểu và cảm thông cho công việc của vợ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chồng hiện tại của Lê Bê La còn có mối quan hệ rất thân thiết với con trai riêng của cô. Cậu bé từng khiến dân tình xúc động khi viết lời nhắn ngọt ngào dành cho bố dượng: "Con yêu bố vì bố là tuyệt nhất". .

Lê Bê La từng tiết lộ cô và ông xã hiện tại có tổ chức đám cưới nhỏ gọn. Ảnh: Tổng hợp

Chồng Lê Bê La có mối quan hệ rất thân thiết với nhóc tì con riêng của nữ diễn viên. Ảnh: Tổng hợp

Nữ diễn viên chào đón nhóc tỳ thứ 2 là bé gái chào đời vào tháng 12/2021. Ảnh: Tổng hợp

Điều khiến nhiều người tò mò chính là việc Lê Bê La đã có cuộc sống mới viên mãn bên chồng thứ hai nhưng vẫn quyết giữ kín mọi thông tin liên quan đến "nửa kia". Nữ diễn viên hầu như chưa từng công khai cận mặt ông xã hay chia sẻ quá nhiều về đời tư của anh. Trong những lần hiếm hoi nhắc đến chồng, cô chỉ tiết lộ anh là người tâm lý, luôn âm thầm đồng hành và ủng hộ cô trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Nữ diễn viên cho biết phần lớn bạn bè thân thiết đều biết về chồng cô, tuy nhiên việc giữ kín danh tính và giấu mặt ông xã là cách để cả hai tránh những điều tiêu cực, soi mói không đáng có từ bên ngoài. Lê Bê La khẳng định chồng không có ý kiến về việc cô luôn che kín dung mạo anh mỗi khi đăng ảnh lên mạng: "Chồng người ta không ý kiến thôi. Người thương mình tâm tốt lành chỉ toàn chúc phúc. Còn những người còn lại thì...".

Chia sẻ quan điểm về cuộc sống hiện tại, Lê Bê La từng chia sẻ: "Người ta hay diễn giải hạnh phúc là 'Có' - có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc thực ra lại là 'Không' - không lo lắng muộn phiền, không bệnh tật, không tai họa".

Sau khi trải qua 1 lần đổ vỡ, Lê Bê La đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã. Ảnh: Tổng hợp

Không ít người cho rằng sau những biến cố hôn nhân, nữ diễn viên đã lựa chọn cách sống riêng tư hơn thay vì phơi bày chuyện cá nhân trước công chúng. Ảnh: Tổng hợp

