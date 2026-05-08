Quang Vinh khoe ảnh đầy tháng con với Mỹ Linh

Theo Tiên Tiên | 08-05-2026 - 14:40 PM | Lifestyle

Vợ chồng Quang Vinh và Mỹ Linh đầy tháng con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân, cầu thủ Liễu Quang Vinh đăng tải dòng trạng thái đầy tình cảm mừng con tròn một tháng tuổi. Nam hậu vệ viết: "Mừng đầy tháng Bánh Bao của ba mẹ! Ba mẹ mong con luôn luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong con một đời an yên".

Trước đó, bà xã của anh – Mỹ Linh đã hạ sinh bé Bánh Bao tại một bệnh viện quốc tế. Ngay thời điểm đón con chào đời, Liễu Quang Vinh đã túc trực bên cạnh và dành những lời tri ân sâu sắc đến vợ: "Ba cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ba yêu mẹ nhiều lắm".

Liễu Quang Vinh cùng vợ làm đầy tháng cho con gái (Ảnh: FBNV)

Hành trình hạnh phúc của cặp đôi "trai tài gái sắc" này luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau đám cưới vào tháng 9/2025, cả hai nhanh chóng thông báo tin vui và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.

Kể từ khi lên chức "ba bỉm", Liễu Quang Vinh được người hâm mộ khen ngợi là người đàn ông của gia đình. Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu, anh vẫn dành trọn thời gian để chăm sóc vợ con. Những hình ảnh giản dị nhưng ấm áp của gia đình nhỏ không chỉ nhận được hàng ngàn lượt yêu thích mà còn nhận được vô vàn lời chúc phúc từ các đồng nghiệp trong làng bóng đá Việt Nam.

Liễu Quang Vinh (sinh năm 1999) sớm khẳng định tài năng là một trong những hậu vệ trái triển vọng. Sự nghiệp của anh gắn liền với màu áo SHB Đà Nẵng. Quang Vinh góp công lớn giúp đội bóng sông Hàn vô địch giải Hạng Nhất 2023/24 và trở lại sân chơi V.League. Ở cấp độ quốc tế, Liễu Quang Vinh từng là gương mặt quen thuộc trong các lứa trẻ từ U19 đến U23 Việt Nam, đồng thời nhiều lần được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG nhờ khả năng thích nghi tốt với sơ đồ ba trung vệ. Tuy nhiên, thời gian gần đây do chấn thương nên Liễu Quang Vinh không xuất hiện cùng đội bóng.

