Tình cảnh của Bình An sau 3 tuần phẫu thuật chấn thương do đá bóng, thái độ của Phương Nga thế nào?

Mới đây, diễn viên Bình An đã chia sẻ hình ảnh của bản thân sau hơn 3 tuần thực hiện ca phẫu thuật chấn thương. Trong bức ảnh, nam diễn viên xuất hiện lạc quan, dù vẫn phải chống nạng và mang nẹp cố định ở chân. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi ai cũng thấy được tinh thần kiên cường của anh trong hành trình phục hồi.

Từ tháng 6/2024, Bình An gặp chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, khớp gối tổn thương nặng sau những trận đá bóng phong trào. Sau nhiều tháng điều trị bảo tồn nhưng không cải thiện, anh quyết định phẫu thuật vào giữa tháng 7/2025. Ca mổ thành công, nhưng di chứng để lại không hề nhỏ. Bình An vẫn đang trong quá trình hồi phục, thậm chí chân phải của nam diễn viên bị teo gần 5cm, thường xuyên đau nhức và mất thăng bằng.

Bình An vẫn đang phải tập luyện phục hồi sau phẫu thuật chấn thương

Nam diễn viên quyết tâm dù quá trình phục hồi không dễ dàng

Thời gian qua, anh bước vào giai đoạn tập luyện phục hồi chức năng khá khắt khe cùng với bác sĩ từng làm việc ở ĐT Việt Nam. Các bài tập cơ bản như bước đi trên thang thể lực cùng nạng, tập giữ thăng bằng đều được anh kiên trì thực hiện mỗi ngày để lấy lại sự linh hoạt cho đôi chân.

Dù còn nhiều hạn chế, nhưng thái độ tích cực của nam diễn viên khiến khán giả thêm yên tâm. Không chỉ tự động viên bản thân, Bình An còn luôn nhận được sự đồng hành từ bà xã Phương Nga. Á hậu Phương Nga giữ thái độ lạc quan trong suốt quá trình chồng điều trị. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, truyền năng lượng tích cực đến người hâm mộ. Đặc biệt, Phương Nga khéo léo dành những lời động viên, chăm sóc thầm lặng, trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp Bình An thêm quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phương Nga luôn đồng hành với chồng