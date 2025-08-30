Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Á hậu Phương Nga vất vả khiến Bình An nhói lòng quyết định từ bỏ bóng đá: "Người đau là tôi nhưng vợ mệt hơn"

30-08-2025 - 22:05 PM | Lifestyle

Á hậu Phương Nga vất vả khiến Bình An nhói lòng quyết định từ bỏ bóng đá: "Người đau là tôi nhưng vợ mệt hơn"

Những chia sẻ sau chấn thương nặng trên sân bóng đá của diễn viên Bình An.

Diễn viên Bình An mới đây chia sẻ về chấn thương nghiêm trọng khiến anh buộc phải lên bàn mổ, đồng thời chính thức nói lời tạm biệt với đam mê bóng đá.

Từ tháng 6/2024, Bình An gặp chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, khớp gối tổn thương nặng sau những trận đá bóng phong trào. Sau nhiều tháng điều trị bảo tồn nhưng không cải thiện, anh quyết định phẫu thuật vào giữa tháng 7/2025. Ca mổ thành công, nhưng di chứng để lại không hề nhỏ. Bình An vẫn đang trong quá trình hồi phục, thậm chí chân phải của nam diễn viên bị teo gần 5cm, thường xuyên đau nhức và mất thăng bằng. Hiện tại, anh vẫn phải dùng nạng để di chuyển, dự kiến tháng 9 mới có thể đi lại bình thường.

Chính chấn thương này, việc không thể đi lại khiến Bình An càng thương vợ và quyết định sẽ từ bỏ bóng đá. 

Chia sẻ trên trang cá nhân, Bình An viết đầy xúc động:

"Vợ tôi đang dọn 1 ngăn tủ, trong đó có gần 100 bộ quần áo đá bóng khác nhau của tôi. Là tôi đã yêu cầu vợ dọn nó đi vì tôi chắc sẽ không đá bóng nữa! Suốt hơn 1 tháng vừa qua tái phát chấn thương dây chằng và gần 10 ngày sau mổ, người bị đau là tôi nhưng người mệt hơn lại là vợ. Từ đi đứng, ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân rồi tất tần tật mọi thứ đều là vợ phải lo cho tôi hết. Tất cả công việc của 2 vợ chồng bị hoãn lại. Một tuần nằm dính trên giường, suy nghĩ đủ thứ, tôi mới thấy, đam mê nhiệt huyết thì có thừa đấy nhưng đam mê mà lại ảnh hưởng đến người thân, ảnh hưởng đến công việc thì cũng không đáng. Thôi thì, đành gác lại đam mê... chọn môn thể thao khác, nhẹ nhàng hơn mà chơi vậy!".

Á hậu Phương Nga vất vả khiến Bình An nhói lòng quyết định từ bỏ bóng đá:

Phương Nga dọn quần áo đá bóng cho chồng

Không chỉ mất đi đam mê, Bình An còn buồn bã vì chấn thương đến đúng dịp cả nước hướng tới đại lễ 2/9. Nam diễn viên nghẹn ngào:

"Còn điều buồn hơn nữa là tôi dính chấn thương đúng dịp đại lễ quan trọng của đất nước. Nhìn anh em bạn bè, đồng nghiệp đi tập đội hình đội ngũ mà tủi thân thực sự. Thôi thì, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Giờ lại lúc tôi lao vào một cuộc chiến mới, tập phục hồi cho chân phải bị teo gần 5cm sau mổ này. Cuộc chiến còn dài lắm, đợi tôi quay trở lại và mạnh mẽ hơn".

Trong giai đoạn khó khăn nhất, Á hậu Phương Nga – bà xã của Bình An – chính là hậu phương vững chắc. Cô không chỉ lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng mà còn phải cáng đáng cả công việc gia đình. Trên mạng xã hội, Phương Nga vẫn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước để truyền năng lượng tích cực cho chồng.

Á hậu Phương Nga vất vả khiến Bình An nhói lòng quyết định từ bỏ bóng đá:

Phương Nga chăm chồng chấn thương phải phẫu thuật suốt thời gian qua

Á hậu Phương Nga vất vả khiến Bình An nhói lòng quyết định từ bỏ bóng đá:

Bình An chấn thương nặng và quyết định từ bỏ bóng đá

Á hậu Phương Nga vất vả khiến Bình An nhói lòng quyết định từ bỏ bóng đá:

Nam diễn viên rất yêu thích thể thao

Á hậu Phương Nga vất vả khiến Bình An nhói lòng quyết định từ bỏ bóng đá:

Ngắm trọn "trái tim" triển lãm hot nhất dịp A80: Mãn nhãn với màn trình diễn nổi da gà cùng loạt công nghệ hiện đại

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

