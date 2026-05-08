Nữ du khách Trung Quốc đến Hà Nội ăn 8 bữa một ngày, khuyên mọi người "nhất định phải mang theo bạn trai"

Theo Khánh Vy | 08-05-2026 - 20:17 PM | Lifestyle

Không chỉ gây choáng với khả năng "thực thần" khi ăn sập thủ đô từ sáng đến đêm, cô nàng còn khiến dân tình cười nghiêng ngả với bí kíp du lịch cực kỳ tâm huyết dành cho hội chị em.

Trong chuyến du lịch đến thủ đô Việt Nam mới đây, một nữ du khách người Trung Quốc đã khiến nhiều người choáng ngợp với khả năng thực thần hiếm có. Không chỉ càn quét từ sáng đến đêm với 7 đến 8 bữa ăn mỗi ngày, cô nàng còn gây sốt khi chia sẻ bí quyết du lịch vô cùng tâm huyết dành riêng cho hội chị em.

Ngay khi bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực, vị khách quốc tế này đã khẳng định chắc nịch rằng mọi người tuyệt đối đừng đi du lịch một mình mà hãy mang theo bạn trai. Nguyên nhân sâu xa lại vô cùng đơn giản nhưng đủ sức làm hội độc thân chạnh lòng.

Cô cho biết, chính vì có anh người yêu đi cùng liên tục chiều chuộng và mua vô số đồ ăn cho, cô mới được nếm trải cảm giác no căng bụng với chuỗi 8 bữa ăn liên tiếp trong ngày đến mức ăn không xuể. Lời bộc bạch đầy chân thật mang theo chút khoe khéo sự ngọt ngào này đã tạo nên một góc nhìn vô cùng hài hước và mới mẻ về việc đi du lịch cặp đôi.

Được bạn trai tháp tùng ăn uống với công suất tối đa, nữ du khách đã trải qua một chuyến food tour bão táp đúng nghĩa. Mở màn nhẹ nhàng bằng bữa sáng tại khách sạn, cô lập tức xách balo đi chinh phục hàng loạt tọa độ ăn uống trứ danh.

Điểm đến đầu tiên là tiệm Phở Thìn vang bóng từ năm 1979. Vị khách hoàn toàn bị đánh gục bởi nước dùng thanh ngọt cùng bát phở ngập tràn hành lá xanh mướt đặc trưng.

Sau đó, cả hai tiếp tục rẽ vào quán Phở gà Nguyệt để nếm thử món phở trộn khô kèm trứng non.

Vừa vắt thật nhiều quất vào bát, cô vừa gật gù tâm đắc: "Nước dùng phở ở đây thanh ngọt tuyệt vời. Đặc biệt là món phở gà trộn, tôi chưa bao giờ được ăn món nào ngon thế này ở Trung Quốc. Thêm chút trứng non béo ngậy nữa, quả thực là tinh hoa ẩm thực ngàn năm".

Sức chứa của chiếc dạ dày dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi cô gái tiếp tục sà vào một quán bánh xèo vỉa hè. Cô tỏ ra vô cùng tò mò lúc quan sát người thợ đổ bột xèo xèo trên chiếc chảo ngập dầu, sau đó tỉ mỉ học cách cuốn bánh tráng với rổ rau thơm đồ sộ.

"Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên không hiểu mọi người ăn kiểu gì với một rổ rau toàn tía tô và húng quế to như vậy. Nhưng khi cuộn miếng bánh giòn rụm với rau thơm rồi chấm đẫm nước mắm chua ngọt, tôi đã ăn một mạch hết sạch vì hương vị bùng nổ quá mức", vị khách Trung Quốc thích thú kể lại.

Chuyến đi tiếp diễn với ổ bánh mì ngập nhân thịt bò và trứng tại Bánh Mì 25, kết hợp uống cùng ly cà phê cốt dừa béo ngậy.

Đáng chú ý nhất, khi ghé hàng Xôi Yến, nữ du khách không giấu nổi sự ngỡ ngàng lúc cầm trên tay bát xôi thập cẩm to oạch. Cô kinh ngạc thốt lên: "Một bát xôi bắp to như thế này, phủ đầy đậu xanh dã nhuyễn, bên trên lại có thêm lớp lớp chả lụa, lạp xưởng, thịt băm, trứng kho mà giá chỉ có 50 ngàn đồng. Quá rẻ và quá sức tưởng tượng!".

Cuối cùng, trải nghiệm ẩm thực khép lại bằng một chầu bò nướng bơ béo ngậy chốt hạ vào lúc đêm khuya.

Qua lăng kính trải nghiệm của vị khách du lịch này, những món ăn đường phố quen thuộc của Hà Nội lại hiện lên vô cùng sống động và hấp dẫn, tiếp tục khẳng định sức mạnh vô hình của ẩm thực Việt trên bản đồ du lịch quốc tế.

Nguồn: Douyin

