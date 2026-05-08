Lời khuyên cho những gia đình đang thuê nhà

Với nhiều người trẻ hiện tại, thuê nhà là cách để giữ cuộc sống linh hoạt hơn, đỡ áp lực hơn về tài chính. Nhưng nếu không tính toán kỹ, tiền thuê, sinh hoạt và những chi phí phát sinh mỗi tháng vẫn có thể biến việc “ở tạm” thành một áp lực kéo dài nhiều năm.

Thuê nhà thường bị xem là một lựa chọn ngắn hạn nên rất nhiều gia đình sống theo kiểu cố chịu. Nhà hơi nhỏ một chút cũng được, xa một chút cũng được, bất tiện một chút cũng được vì nghĩ vài năm nữa sẽ khác. Nhưng thực tế rất nhiều người ở một căn nhà thuê lâu hơn mình tưởng rất nhiều. Và cảm giác chật chội, bí bách hay di chuyển quá mệt mỗi ngày sẽ âm thầm ảnh hưởng tới chất lượng sống nhiều hơn người ta nghĩ.

Một sai lầm khá phổ biến là chọn nhà dựa quá nhiều vào giá thuê. Rẻ hơn vài triệu nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu đổi lại là quãng đường đi làm dài hơn, tiền xăng xe cao hơn, ngày nào cũng mất thời gian vì kẹt xe hoặc con cái phải di chuyển quá xa thì khoản tiết kiệm đó chưa chắc đáng. Nhà ở không chỉ là tiền thuê mỗi tháng, mà còn là thời gian và năng lượng bạn phải bỏ ra để duy trì cuộc sống quanh nó.

Cũng có nhiều gia đình thuê nhà sát mức tài chính mình chịu được, vì nghĩ tiền thuê dù sao cũng là khoản phải chi. Nhưng khác với những khoản phát sinh khác, tiền nhà là áp lực lặp lại đều đặn hàng tháng. Nếu ngay từ đầu bạn đã phải gồng để trả tiền thuê, thì chỉ cần thêm vài biến động nhỏ như công việc không ổn định, con cái phát sinh chi phí hay sức khỏe có vấn đề, mọi thứ sẽ bắt đầu chật vật rất nhanh.

Một lời khuyên tài chính khá thực tế là tổng chi phí nhà ở, bao gồm tiền thuê, điện nước, gửi xe, internet, phí sinh hoạt cố định nên nằm trong mức đủ để gia đình vẫn còn dư ra một khoản dự phòng mỗi tháng. Nếu hết tiền ngay sau khi trả chi phí nhà thì căn nhà đó đang vượt quá khả năng hiện tại, dù trên giấy tờ bạn vẫn trả nổi.

Nhiều người thuê nhà cũng có tâm lý không muốn đầu tư gì thêm cho không gian sống vì nghĩ đó không phải nhà của mình. Nhưng sống nhiều năm trong một nơi quá tạm bợ cũng là cách khiến bản thân lúc nào cũng có cảm giác chưa ổn định. Không cần decor quá nhiều hay mua nội thất đắt tiền, nhưng một không gian đủ sáng, đủ gọn gàng, đủ thoải mái để nghỉ ngơi sau một ngày dài vẫn rất đáng để đầu tư.

Một điều khác ít được nhắc tới là việc thuê nhà thực ra mang lại khá nhiều sự linh hoạt về tài chính. Bạn có thể đổi khu vực sống nếu công việc thay đổi, dễ điều chỉnh mức chi tiêu hơn khi thu nhập biến động và không bị áp lực trả nợ kéo dài hàng chục năm. Với nhiều gia đình trẻ, sự linh hoạt đó đôi khi còn quan trọng hơn việc sở hữu một căn nhà quá sớm.

Không phải ai thuê nhà cũng đang tụt lại phía sau. Và không phải cứ mua nhà là cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn. Quan trọng nhất vẫn là gia đình bạn có đang sống thoải mái trong khả năng tài chính hiện tại hay không, thay vì cố chạy theo một cột mốc khiến mọi thứ trở nên áp lực hơn mỗi ngày.