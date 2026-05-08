Viện dưỡng lão 3 triệu/tháng mà vẫn có phòng riêng, theo dõi sức khỏe hàng ngày: Ai thì được vào?

Trong suy nghĩ của nhiều người, viện dưỡng lão thường gắn với mức chi phí cao, chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, tại TP.HCM có một cơ sở công lập từng được ghi nhận mức phí khoảng 3 triệu đồng/tháng, vẫn có phòng riêng, không gian xanh và chế độ chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Đó là Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, một trong những cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, mức phí thấp không đồng nghĩa với việc ai có nhu cầu cũng có thể vào ở.

Cơ sở dưỡng lão công lập hiếm hoi giữa TP.HCM

Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè là cơ sở công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, có địa chỉ tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo các thông tin từng được công bố, trung tâm có tiền thân là Nhà An dưỡng Cha mẹ Liệt sĩ, thành lập từ năm 1996. Ban đầu, nơi đây chủ yếu chăm sóc, phụng dưỡng người có công cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa. Từ năm 2007, trung tâm mở rộng thêm diện tiếp nhận người cao tuổi có nhu cầu an dưỡng và có khả năng đóng phí.

Điểm khiến Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè được chú ý là mức phí từng được báo Thanh Niên và Phụ Nữ TP.HCM ghi nhận khoảng 3 triệu đồng/người/tháng đối với diện an dưỡng viên có thu phí. Trong bối cảnh nhiều cơ sở dưỡng lão tư nhân có mức phí cao hơn đáng kể, con số này khiến không ít gia đình bất ngờ.

Dù vậy, đây không phải mô hình dưỡng lão thương mại thông thường. Trung tâm là cơ sở công lập, mang nhiệm vụ an sinh xã hội, nên việc tiếp nhận người cao tuổi phụ thuộc vào đối tượng, tình trạng sức khỏe, khả năng tự phục vụ và số chỗ thực tế.

3 triệu đồng/tháng gồm những gì?

Cũng theo thông tin từ Thanh Niên, người cao tuổi diện có thu phí tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè được bố trí phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng. Trung tâm nằm trong khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, gồm các khu nhà riêng biệt, tạo cảm giác gần với nơi an dưỡng hơn là bệnh viện.

Về sinh hoạt, người cao tuổi được hỗ trợ ăn uống, dọn dẹp và theo dõi sức khỏe cơ bản. Một số thông tin từng công bố cho biết các cụ được kiểm tra huyết áp hằng ngày, theo dõi tình trạng bệnh nền và có sự phối hợp chăm sóc y tế khi cần thiết. Với trường hợp bệnh nặng, trung tâm sẽ thông báo để gia đình phối hợp đưa đi bệnh viện điều trị.

Chế độ ăn uống cũng được chú ý. Thực đơn được thay đổi theo ngày; những người có bệnh lý như tiểu đường, huyết áp, tim mạch có thể được bố trí chế độ ăn riêng phù hợp hơn với tình trạng sức khỏe.

Ngoài ăn ở và y tế cơ bản, đời sống tinh thần của người cao tuổi tại đây cũng được duy trì qua các hoạt động như đi bộ, tập thể dục, tập dưỡng sinh, đọc báo, đánh cờ, trò chuyện, chăm sóc cây xanh hoặc tham gia sinh hoạt văn nghệ, thăm hỏi trong dịp lễ Tết.

Không gian xanh, thoáng đãng, có người dọn dẹp hàng ngày tại đây

Tuy nhiên, mức phí khoảng 3 triệu đồng/tháng là thông tin từng được công bố ở một số thời điểm. Người dân có nhu cầu cần liên hệ trực tiếp trung tâm để cập nhật mức mới nhất, bởi chi phí có thể thay đổi theo quy định, điều kiện cơ sở vật chất hoặc chính sách từng giai đoạn.

Ai thì được vào?

Tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, nhóm đầu tiên là người cao tuổi diện chính sách, người có công. Nhóm này có thể gồm mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh mất khả năng lao động, người tham gia kháng chiến hoặc người có công cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa. Với nhóm này, chi phí chăm sóc thường do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chế độ.

Nhóm thứ hai là người cao tuổi diện tự nguyện có thu phí. Đây là nhóm được nhiều gia đình quan tâm, nhưng điều kiện không đơn giản là chỉ cần có tiền đóng phí. Người cao tuổi diện này thường phải từ 60 tuổi trở lên, còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân ở mức cơ bản, có gia đình hoặc người bảo lãnh, có khả năng đóng phí và đáp ứng điều kiện tiếp nhận của trung tâm.

Do số lượng chỗ ở có hạn, trung tâm không thể tiếp nhận đại trà. Những người cao tuổi mắc bệnh nặng, sa sút trí tuệ nặng, cần chăm sóc y tế chuyên sâu hoặc giám sát liên tục có thể không phù hợp với diện an dưỡng thông thường và cần được tư vấn riêng.

Thực tế, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè không phải cơ sở công lập duy nhất có chức năng chăm sóc người cao tuổi. Ở nhiều địa phương, mô hình này thường nằm trong các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội hoặc cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, những cơ sở như Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cho thấy viện dưỡng lão không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chi phí quá cao. Dù vậy, mức phí thấp cần được nhìn trong bối cảnh số chỗ có hạn, tiêu chí tiếp nhận chặt chẽ và mục tiêu an sinh rõ ràng. Với các gia đình có nhu cầu, điều quan trọng không chỉ là hỏi “bao nhiêu tiền”, mà còn phải tìm hiểu người thân có thuộc diện tiếp nhận hay không, tình trạng sức khỏe có phù hợp không và mức phí hiện tại được áp dụng ra sao.



