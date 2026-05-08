Phát hiện người đàn ông sở hữu khối tài sản hơn 28.000 tỷ đồng nhờ kinh doanh chuỗi canh cá cay

Khởi nghiệp từ cửa hàng mì cay nhỏ

Tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Học viện Dệt may Thiên Tân (nay là Đại học Công nghệ Thiên Tân) năm 1990, Quan Nghị Hồng bắt đầu hành trình khởi nghiệp vào năm 1995 khi đến Hải Nam và mua lại một quán mì cay nhỏ mang tên Sơn Tây Diện Vương. Sau đó, ông đổi tên quán thành “Jiumaojiu” (Cửu Mao Cửu), đặt nền móng cho đế chế ẩm thực sau này.

Thời điểm đó, cửa hàng này chỉ rộng khoảng 57m2, kê được vỏn vẹn 6 chiếc bàn. Dù quy mô nhỏ, quán vẫn thu hút lượng khách ổn định nhờ hương vị mì đặc trưng cùng mức giá bình dân.

Để vận hành quán ăn, Quan Nghị Hồng thuê thêm 6 nhân viên. Tuy nhiên, việc kinh doanh vừa khởi sắc chưa bao lâu thì một cơn bão lớn đổ bộ vào Hải Nam, khiến điện nước gặp vấn đề, hoạt động buôn bán của quán gần như tê liệt. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ngay sau cơn bão, ông chủ họ Quan quyết định đưa bàn ghế ra vỉa hè để tiếp tục bán hàng.

Do ảnh hưởng của thiên tai, giá cả leo thang và nguyên liệu khan hiếm, nhiều quán ăn đồng loạt tăng giá gấp 3-4 lần. Riêng Jiumaojiu vẫn giữ nguyên mức giá 6 NDT (hơn 23.000 đồng) cho mỗi bát mì. Quyết định này giúp quán ăn nhỏ nhanh chóng ghi điểm trong mắt thực khách. Không ít khách hàng xem đây là địa chỉ “bình ổn giá” hiếm hoi giữa thời điểm khó khăn.

Nhờ giữ được uy tín với khách hàng, lượng thực khách kéo đến Jiumaojiu ngày càng đông. Chỉ sau 1 năm, Quan Nghị Hồng đã mở rộng cửa hàng từ 57m2 lên khoảng 250m2. Thành công bước đầu khiến ông tiếp tục nuôi tham vọng đưa thương hiệu tiến ra các thành phố lớn.

Năm 2002, Quan Nghị Hồng mở rộng Jiumaojiu đến Quảng Châu – một trong những thị trường cạnh tranh bậc nhất miền Nam Trung Quốc. Tại đây, ông tiếp tục áp dụng mô hình từng thành công ở Hải Nam: bán món ăn giá hợp lý, hương vị ổn định và tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Chiến lược này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi thương hiệu mì của ông được người dân địa phương đón nhận tích cực.

Đến năm 2005, Quan Nghị Hồng đã sở hữu 3 chi nhánh tại Hải Nam và Quảng Châu. Sau nhiều lần điều chỉnh chiến lược, ông quyết định thành lập Jiumaojiu International Holdings, đặt trụ sở chính tại Quảng Châu nhằm tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh.

“Canh cá cay” đưa ông chủ 50 tuổi vào danh sách tỷ phú

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào năm 2009 khi Quan Nghị Hồng có chuyến khảo sát tại Thượng Hải. Chứng kiến cảnh các trung tâm thương mại luôn đông đúc, ông nhận ra đây có thể là “mảnh đất vàng” cho ngành dịch vụ ăn uống. Trở về Quảng Châu, doanh nhân này bắt đầu tìm cách đưa thương hiệu Jiumaojiu vào các trung tâm mua sắm.

Cơ hội nhanh chóng xuất hiện khi Wanda Plaza kêu gọi đầu tư mặt bằng. Jiumaojiu được cấp một vị trí kinh doanh nhỏ trong trung tâm thương mại này. Không lâu sau, mô hình nhà hàng trong trung tâm mua sắm đã giúp thương hiệu của Quan Nghị Hồng tăng trưởng mạnh mẽ. Jiumaojiu dần trở thành “gương mặt quen thuộc” tại nhiều tổ hợp thương mại lớn ở Trung Quốc.

Năm 2015, Quan Nghị Hồng tiếp tục tung ra thương hiệu Tai Er với món canh cá cay dưa chua đặc trưng của Tứ Xuyên. Món ăn này nhanh chóng tạo cơn sốt trên thị trường nhờ hương vị đậm đà và chiến lược marketing khác biệt. Tai Er cũng trở thành “con át chủ bài” giúp Jiumaojiu bứt phá mạnh mẽ.

Đến cuối năm 2016, khoảng 95% trong số hơn 130 cửa hàng do Jiumaojiu vận hành trực tiếp đều nằm trong các trung tâm thương mại. Mỗi ngày, hệ thống này bán ra hơn 50.000 bát mì và sử dụng trên 6.000 nhân viên.

Theo số liệu công bố, doanh thu năm 2019 của Jiumaojiu tăng 42%, đạt khoảng 2,7 tỷ NDT. Đáng chú ý, 98% doanh thu đến từ chuỗi Tai Er – thương hiệu canh cá cay từng được xem là “cú đặt cược” của Quan Nghị Hồng.

Năm 2020, giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Quan Nghị Hồng vẫn quyết định đưa Jiumaojiu lên sàn chứng khoán. Đây được xem là bước đi đầy mạo hiểm khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Để cắt giảm chi phí, tập đoàn phải đóng cửa nhiều cửa hàng có lượng khách thấp.

Dù vậy, trái với lo ngại của thị trường, cổ phiếu Jiumaojiu vẫn tăng mạnh trong giai đoạn dịch bệnh. Năm 2020, khối tài sản gắn với 44% cổ phần của Quan Nghị Hồng đạt khoảng 1,1 tỷ USD (gần 29.000 tỷ đồng), giúp doanh nhân 50 tuổi này gia nhập hàng ngũ tỷ phú.

Sau khi niêm yết thành công, Jiumaojiu tiếp tục mở rộng chuỗi Tai Er trên khắp Trung Quốc. Hiện tập đoàn sở hữu hơn 300 nhà hàng với nhiều thương hiệu khác nhau, phục vụ đa dạng món ăn cho thực khách.

Từ một quán mì đường phố nhỏ bé, Quan Nghị Hồng đã xây dựng thành công đế chế ẩm thực tỷ USD nhờ khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, cùng tư duy đi trước xu hướng phát triển của ngành dịch vụ ăn uống Trung Quốc.

(Theo Ifeng)