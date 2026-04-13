Một nàng hậu vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở tuổi 25, tiết lộ mong muốn trở thành giảng viên đại học

Hoa hậu Đinh Như Phương chính thức tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Trong ngày đón nhận niềm vui này, nàng hậu gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, không giấu được niềm hạnh phúc khi gia đình, người thân đều có mặt đông đủ để chúc mừng. Khi bài đăng được chia sẻ trên trang cá nhân, người hâm mộ cũng dành lời chúc, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực của người đẹp thời gian qua.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, Đinh Như Phương duy trì hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc phát triển nền tảng tri thức. Đó là lý do nàng hậu quyết định học lên thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Cô bày tỏ: “Đối với tôi, học luôn là nền tảng cốt lõi, còn hoạt động nghệ thuật là cơ hội để mình lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

Để đảm nhận cùng lúc 2 vai trò, Đinh Như Phương cho biết bản thân phải lên kế hoạch rõ ràng theo từng giai đoạn, song ưu tiên thời gian cho việc học tập trước. Người đẹp thừa nhận cô không tránh khỏi những áp lực khi vừa phải đảm bảo kết quả học tập tốt, vừa duy trì hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng. “Đã có thời điểm lịch học và công việc dày đặc nhưng chính những áp lực đó giúp tôi trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và biết trân trọng từng cơ hội mà mình có được”, Đinh Như Phương cho biết.

Trước việc nhiều nàng hậu hiện nay có nền tảng học vấn tốt, Đinh Như Phương cho rằng đó là tín hiệu tích cực. Theo cô, một hoa hậu không chỉ cần vẻ đẹp bên ngoài mà cần có tư duy, bản lĩnh để đại diện cho tiếng nói của phụ nữ hiện đại. Người đẹp bộc bạch thêm: “Việc các bạn ngày càng đầu tư vào học vấn cho thấy thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam toàn diện, vừa có ngoại hình, vừa có trí tuệ và trách nhiệm xã hội. Đây là xu hướng tất yếu, góp phần nâng tầm hình ảnh các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam”.

Đinh Như Phương quan niệm việc học là một hành trình dài hạn. Vậy nên trong tương lai, nếu có cơ hội phù hợp, cô vẫn muốn học cao hơn, có thể là nghiên cứu chuyên sâu hoặc tiếp thu thêm những kiến thức ở lĩnh vực mình quan tâm. “Việc học không chỉ giúp tôi có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn rèn luyện tư duy, khả năng phản biện và cách nhìn nhận vấn đề được đa chiều hơn. Điều này hỗ trợ nhiều khi tôi tham gia các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là trong việc truyền tải thông điệp, giao tiếp với công chúng và xây dựng hình ảnh cá nhân bền vững”, Đinh Như Phương nói.

Trong thời gian tới, Đinh Như Phương mong muốn theo đuổi con đường trở thành giảng viên trường đại học. Đây cũng là mục tiêu mà cô đã ấp ủ từ lâu. Bên cạnh đó, người đẹp vẫn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật và cộng đồng, đặc biệt là các dự án hướng đến giáo dục phát triển phụ nữ trẻ. “Tôi hy vọng mình có thể hoàn thành 2 vai trò, người làm giáo dục và người hoạt động nghệ thuật để lan tỏa tri thức, truyền cảm hứng tích cực đến mọi người”, cô cho hay.

Đinh Như Phương (sinh năm 2001) đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech), cô tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ, đồng thời tích cực hoạt động nghệ thuật và đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều sự kiện.

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang với vị trí vedette và first face tại nhiều show diễn, Đinh Như Phương còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô đồng hành cùng nhiều quỹ học bổng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, người đẹp sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hoa hậu Biển đảo Việt Nam nhằm triển khai các dự án quảng bá du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh biển đảo Việt Nam đến bạn bè quốc tế.