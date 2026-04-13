"Trứng cút ủ muối thảo mộc": Chờ ròng rã 8 tiếng để nhận lại hương vị nhạt nhẽo, hoàn toàn không như lời đồn?

Trứng cút ủ muối thảo mộc bên trong tổ ếch độc lạ

Xuất phát từ nền ẩm thực đường phố Trung Quốc, món ăn dù là "tân binh" mới du nhập vào Việt Nam nhưng đã nhanh chóng gây bão khắp các ngõ ngách. Dù cách thưởng thức vô cùng dân dã với rau răm và muối tiêu tắc, quá trình chế biến món ăn này lại hoàn toàn trái ngược. Theo tìm hiểu, để cho ra đời một mẻ trứng thành phẩm, người bán phải tốn từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ với quy trình chế biến vô cùng tỉ mỉ. Chính sự cầu kỳ, phức tạp trong khâu tẩm ướp và ủ nhiệt mới là yếu tố cốt lõi kích thích sự tò mò của thực khách.

Thực ra, trứng cút ủ muối vốn không phải khái niệm quá xa lạ. Tuy nhiên, loại trứng đang gây chú ý gần đây lại có cách trình diễn khá khác biệt. Thay vì nằm trong nồi nước luộc thông thường, người bán lại dùng hàng chục ký muối hột trộn cùng các loại thảo mộc như hoa hồi, thảo quả, quế,...cuối cùng là đắp nặn tỉ mỉ thành một khối rắn chắc nhìn giống như một chiếc... tổ ếch trong rất vui mắt.

Mỗi khi có khách mua, ở mẻ đầu tiên khi vừa mới mang ra, người bán sẽ dùng búa nhỏ hoặc dao để đập vỡ lớp muối cứng ngắc bên ngoài và lấy từng quả trứng nóng hổi. Sự "kịch tính" trong khâu phục vụ này tạo cảm giác cực kỳ thú vị và sinh động, đúng kiểu nhìn là muốn thử ngay vì tò mò.

Phần nhìn bắt mắt, mùi hương hấp dẫn, hương vị có thực sự bất ngờ?

Rất nhiều người, kể cả Có Như Lời Đồn, ban đầu đều đinh ninh rằng việc bị vùi nung hàng giờ trong một khối muối hột khổng lồ sẽ khiến quả trứng ngậm muối và trở nên cực kỳ mặn, thậm chí là mặn chát khó nuốt. Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm lại hoàn toàn trái ngược: phần thịt trứng thực sự khá nhạt nhẽo.

Khi cắn thử, vị giác của bạn chỉ cảm nhận được một chút vị mặn rất mỏng, lướt qua nhẹ nhàng ở ngay bề mặt ngoài cùng của phần lòng trắng. Lượng muối này lèo tèo đến mức chỉ đủ để bạn nhận ra quả trứng này có tiếp xúc với gia vị, chứ hoàn toàn không tạo được cảm giác đậm đà. Càng nhai và ăn sâu vào phần lòng đỏ bên trong, chút vị mặn còm cõi ấy cũng biến mất hẳn, trả lại đúng nguyên bản vị lạt của một quả trứng cút luộc nước sôi thông thường.

Về mùi hương, điểm cộng là khi cầm quả trứng nguyên vỏ trên tay, Có Như Lời Đồn thực sự ngửi thấy mùi thơm khá rõ của các loại thảo mộc. Lớp vỏ sẫm màu bên ngoài bám mùi rất hấp dẫn. Thế nhưng, điều gây hụt hẫng nằm ở chỗ: ngay khi bóc sạch lớp vỏ này đi, phần thịt trứng bên trong lại hoàn toàn không thấm tháp hay vương lại bất kỳ một chút mùi thơm nào từ gia vị ủ.

Mỗi phần ăn bán ra sẽ đi kèm với rau răm và muối tiêu chanh. Khi chấm quả trứng đã bóc vỏ vào muối tiêu và ăn cùng vài lá rau răm, Có Như Lời Đồn nhận thấy tổng thể hương vị khi nhai hoàn toàn không khác gì món trứng cút luộc bình thường mà bạn có thể mua ở bất cứ đâu.

Tóm lại, nếu bỏ qua phần trình diễn đập hốc muối thu hút sự tò mò và lớp vỏ bám mùi thảo mộc, cốt lõi phần thịt trứng bên trong của món này không mang lại bất ngờ nào. Nó thực chất chỉ là một phiên bản trứng cút luộc bình thường chứ không có hương vị đặc biệt xuất sắc.

Giá cả: Xứng đáng để ăn thử cho biết, nhưng…

Theo tìm hiểu của Có Như Lời Đồn, tại các xe đẩy vỉa hè, mỗi phần có giá dao động từ 20.000 - 40.000 đồng cho 10-30 quả trứng. Với mức giá này, Có Như Lời Đồn cảm thấy cũng khá hợp lý để trả cho công sức người bán phải chuẩn bị và ủ trứng suốt 6-8 tiếng đồng hồ. Nếu chỉ muốn ăn vặt "vui miệng" cùng bạn bè thì khoảng 20.000 đồng đã có thể nhâm nhi khá thoải mái.

Tuy nhiên, nếu xét về lâu dài, món ăn này khó có khả năng tạo thành thói quen để người ta quay lại mua thường xuyên. Nó sẽ chỉ thực sự phù hợp với những ai đang tò mò, muốn mua ăn thử một lần cho biết hoặc đơn giản là để chụp ảnh, check-in theo trend mạng xã hội.

Tổng thể với mức giá không quá cao, món ăn này hoàn toàn xứng đáng để bạn rút ví mua thử một lần cho biết, chụp ảnh "đu trend" hoặc ăn vui miệng cùng bạn bè. Nhưng đối với Có Như Lời Đồn, để trở thành một món ruột khiến thực khách muốn quay lại mua thường xuyên, thì sự mới lạ trong cách trình diễn vỏ bọc này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự nhạt nhòa của hương vị bên trong.