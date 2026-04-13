3 điều cần làm với cây lưỡi hổ ngay bây giờ

Theo Trà My | 13-04-2026 - 11:45 AM | Lifestyle

Mùa hè nắng nóng dễ khiến cây lưỡi hổ suy yếu nếu chăm sóc sai cách. Chỉ với 3 điều đơn giản, bạn có thể giúp cây luôn xanh tốt và phát triển ổn định.

Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến trong gia đình Việt nhờ vẻ đẹp mạnh mẽ và khả năng thanh lọc không khí. Tuy nhiên, mùa hè với nền nhiệt cao, nắng gắt và độ ẩm thay đổi lại là giai đoạn khá “nhạy cảm” đối với loại cây này. Nếu không chăm sóc đúng cách, cây có thể chậm phát triển, thậm chí bị úng hoặc cháy lá.

Dưới đây là 3 việc quan trọng bạn nên làm để giúp cây lưỡi hổ vượt qua mùa hè một cách khỏe mạnh.

1. Điều chỉnh tưới nước hợp lý – tránh úng nhưng không để khô hạn

Mùa hè nhiệt độ cao khiến nước bốc hơi nhanh, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần tưới cây liên tục. Thực tế, cây lưỡi hổ thuộc nhóm cây mọng nước, không ưa ẩm quá nhiều. Việc tưới sai cách là nguyên nhân phổ biến khiến cây bị thối rễ.

Các chuyên gia khuyến nghị nên tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều mát để hạn chế bay hơi và giúp cây hấp thụ tốt hơn. Đồng thời, chỉ nên tưới khi đất đã khô, tránh để đất luôn ẩm ướt kéo dài.

Ngoài ra, cần lưu ý không tưới trực tiếp lên lá vì dễ gây nấm bệnh trong điều kiện nóng ẩm. Việc kiểm soát lượng nước chính là yếu tố then chốt giúp cây duy trì sự ổn định trong mùa hè.

2. Bảo vệ cây khỏi nắng gắt và nhiệt độ cao

Một trong những đặc điểm quan trọng của cây lưỡi hổ là ưa sáng nhưng không chịu được ánh nắng quá gay gắt. Vào mùa hè, khi nhiệt độ có thể vượt 30–32°C, cây thường có xu hướng chậm phát triển hoặc “ngủ nghỉ” tạm thời.

Do đó, bạn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp như gần cửa sổ, ban công có mái che hoặc trong phòng có ánh sáng tự nhiên. Nếu để cây ngoài trời, cần có biện pháp che nắng vào buổi trưa để tránh cháy lá.

Ngoài ra, việc giữ môi trường thông thoáng cũng rất quan trọng. Không nên đặt cây ở nơi bí bách, vì nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm sẽ dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển.

Nói cách khác, mùa hè không phải là lúc “phơi nắng tối đa”, mà là giai đoạn cần điều tiết ánh sáng hợp lý để cây không bị sốc nhiệt.

3. Bón phân nhẹ và kiểm tra đất trồng

Trong điều kiện nắng nóng, cây lưỡi hổ thường không phát triển mạnh như các mùa mát mẻ. Vì vậy, việc bón phân cần thực hiện một cách thận trọng.

Theo các hướng dẫn chăm sóc cây, nên ưu tiên bón phân loãng, định kỳ và tránh bón quá nhiều vì rễ cây lúc này dễ bị “xót” hoặc tổn thương.

Bên cạnh đó, đất trồng cần đảm bảo tơi xốp và thoát nước tốt. Nếu đất bị nén chặt hoặc giữ nước lâu, nguy cơ úng rễ sẽ tăng cao – đặc biệt trong mùa mưa hè. Việc xới nhẹ bề mặt đất hoặc bổ sung vật liệu thoát nước như xơ dừa, đá perlite sẽ giúp rễ “dễ thở” hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng lá. Nếu thấy lá mềm, vàng hoặc có dấu hiệu thối, rất có thể cây đang bị dư nước hoặc thiếu ánh sáng – cần điều chỉnh kịp thời.

Kết luận

Mùa hè là thời điểm cây lưỡi hổ dễ gặp stress do nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường. Tuy nhiên, chỉ cần chú ý 3 yếu tố quan trọng gồm: tưới nước đúng cách, kiểm soát ánh sáng và bón phân hợp lý, bạn hoàn toàn có thể giữ cho cây luôn xanh tốt.

Việc chăm sóc cây không chỉ là thú vui mà còn giúp cải thiện không gian sống. Một chậu lưỡi hổ khỏe mạnh, lá xanh cứng cáp không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn góp phần mang lại cảm giác dễ chịu, trong lành trong những ngày hè oi bức.

Cơ ngơi như nghỉ dưỡng tại gia của con gái nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, đang làm sếp ở VTV

Sáng uống Starbucks 45k, trưa đặt đồ ăn, tối eat clean cho đẹp dáng: Cách cô gái 30 tuổi ăn cả tháng không hết 5 triệu!

Lời khuyên từ người từng bị hack hơn 10 triệu trong thẻ tín dụng

Cô gái Vĩnh Phúc giành học bổng Ireland sau hàng loạt thư từ chối

Cầm gần chục tỷ đồng, tôi vẫn chọn ở nhà thuê: "Trả tiền thuê 40 năm còn lời hơn…"

Đàn cá voi 100 con áp sát thuyền du khách tại Phú Quý: Báo hiệu điềm lành, truyền thông Thái Lan khen ngợi hết lời

