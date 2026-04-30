Kinh doanh trên niềm tin: Tập đoàn đồ uống lâu năm nhất Hàn Quốc chờ tới 7 năm để ký 1 hợp đồng đại diện

Trong thế giới marketing hiện đại, "authentic endorsement", sự chứng thực đến từ tình cảm thật sự là thứ khó mua nhất và đắt giá nhất. Woongjin Food, tập đoàn đồ uống lâu năm của Hàn Quốc, vừa biến thứ tài sản vô hình đó thành một chiến dịch thương mại cụ thể: Hợp tác chính thức với Tzuyang YouTuber mukbang (ăn uống) có 13 triệu người đăng ký — nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập công ty.

Suốt nhiều năm, Tzuyang (tên thật Park Jung-won, sinh 1996) liên tục xuất hiện trong các video mukbang triệu view với chai nước mơ xanh Chorokmaesil đặt ngay cạnh bàn ăn. Điều khiến giới marketing chú ý: Đây không phải hợp đồng tài trợ hay PPL (product placement), phía Woongjin xác nhận họ không có bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Tzuyang trong giai đoạn đó.

Sự xuất hiện "tự nhiên" của Chorokmaesil trong nội dung của một creator có độ tin cậy cao với khán giả trẻ đã tạo ra hiệu ứng mà không chiến dịch quảng cáo trả phí nào dễ dàng tái tạo được. Theo Consumer News, doanh số Chorokmaesil tăng trưởng hai chữ số ba năm liên tiếp, trong đó một phần đáng kể đến từ làn sóng người tiêu dùng trẻ tìm mua sản phẩm sau khi thấy Tzuyang uống trên YouTube.

Ngày 24/4/2026, Woongjin Food công bố hợp tác chính thức với Tzuyang bước đi mà nhiều chuyên gia đánh giá là "thương mại hoá đúng lúc" một tài sản thương hiệu đã được xây dựng âm thầm trong nhiều năm. Thay vì chỉ dừng lại ở hình thức đại sứ thương hiệu thông thường, hai bên chọn hướng tiếp cận nội dung: Tzuyang trực tiếp đến thăm nhà máy sản xuất, ghi lại toàn bộ quy trình làm ra Chorokmaesil và thử sản phẩm tại chỗ kể cả màn uống số lượng lớn đặc trưng vốn làm nên tên tuổi cô.

Video được phát hành ngày 26/4/2026 lúc 21h, đồng thời Woongjin tung ra gói sản phẩm giới hạn mang tên Tzuyang PICK, gồm 12 chai Chorokmaesil Zero và 12 chai Tizle Zero Grapefruit Black Tea, bán với mức giảm giá lên đến 44%.

"Năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Woongjin Food. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp đặc biệt với Tzuyang người đã yêu thích Chorokmaesil trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm thương hiệu mới thông qua các hợp tác đa dạng." Đại diện Woongjin Food (Smart Economy, tháng 4/2026).

Thương hiệu 27 tuổi và bài toán trẻ hoá

Chorokmaesil ra đời năm 1999, giữ vị trí số một phân khúc nước mơ Hàn Quốc không gián đoạn suốt 27 năm một thành tích hiếm có. Tuy nhiên, cũng như nhiều thương hiệu "lão làng", thách thức lớn nhất là tránh bị gắn nhãn "đồ uống của thế hệ trước" trong mắt người tiêu dùng Gen Z và Millennial.

Giải pháp Woongjin chọn không phải là tái định vị bằng chiến dịch marketing tốn kém, mà là khai thác chính "hiệu ứng Tzuyang" đã sẵn có. Brand Manager Chorokmaesil, ông Lee Jong-won, từng nhận định với Consumer News rằng sản phẩm đang được thế hệ trẻ nhìn nhận như một thương hiệu mới mẻ, năng động dù đã tồn tại hơn hai thập kỷ.

Năm 2024, Woongjin tiếp tục mở rộng danh mục với Chorokmaesil Zero (không calo), đáp ứng xu hướng "zero sugar" đang bùng nổ tại thị trường đồ uống Hàn Quốc.

Câu chuyện Chorokmaesil Tzuyang đặt ra một câu hỏi thực tiễn cho các thương hiệu tiêu dùng: Khi một người có tầm ảnh hưởng lớn thực sự yêu thích sản phẩm của bạn và khán giả tin vào điều đó, doanh nghiệp nên làm gì?

Phớt lờ, hay chính thức hoá mối quan hệ đó vào đúng thời điểm?

Woongjin chọn chờ đợi để hiệu ứng tự nhiên lan rộng, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng qua nhiều năm trước khi bước vào hợp tác chính thức vào dịp kỷ niệm có ý nghĩa nhất của công ty. Kết quả là một chiến dịch mà tính "thật" của nó gần như không ai hoài nghi, bởi câu chuyện đằng sau đã được kiểm chứng công khai suốt nhiều năm trước đó.

Trong bối cảnh người tiêu dùng trẻ ngày càng nhạy cảm với quảng cáo giả tạo, đó có thể là bài học đắt giá nhất mà không trường kinh doanh nào dạy được.

Ngay tối 26/4, bài đăng về sự kiện này trên Theqoo thu hút hơn 92.000 lượt xem và 388 bình luận chỉ trong vài giờ. Điều đáng chú ý không phải là con số, mà là nội dung bình luận: Phần lớn người dùng tự nguyện thừa nhận họ đã mua Chorokmaesil vì xem Tzuyang uống trên YouTube.

"Tôi cũng bắt đầu uống Chorokmaesil vì Tzuyang", "Thật ra tôi cũng mua vì Tzuyang và vẫn đang mua đều đến giờ", "Chorokmaesil với tôi là hình ảnh Tzuyang tu cả cốc to, mua vì thế", những bình luận kiểu này lặp đi lặp lại như một mô típ xuyên suốt trên phần bình luận.

Đây chính là thứ mà không một khảo sát người tiêu dùng nào đo được chính xác: Sức ảnh hưởng chuyển hoá trực tiếp từ màn hình sang hành vi mua hàng, tích luỹ âm thầm trong nhiều năm trước khi Woongjin Food chính thức đặt bút ký hợp đồng.