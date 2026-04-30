Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp hàng dài tham quan Nhà tù Hỏa Lò

Theo Gia Linh - Trọng Tài | 30-04-2026 - 22:35 PM | Lifestyle

Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Nhà tù Hỏa Lò thu hút rất đông khách tham quan. Khác với cảnh đông đúc, chen chúc như các mùa lễ trước, công tác phân luồng, điều phối được triển khai hiệu quả, giúp dòng người di chuyển trật tự, thuận tiện hơn. Nhờ đó, du khách có không gian để lắng lại, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm trọn vẹn tại di tích.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, di tích Nhà tù Hỏa Lò đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan. Những năm gần đây, di tích Nhà tù Hỏa Lò luôn nằm trong danh sách những điểm cần khi du lịch Hà Nội.

Du khách xếp hàng dài ngoài cổng di tích Nhà tù Hỏa Lò. Dòng người kiên nhẫn xếp hàng dài trước cổng, nối nhau qua khu vực soát vé, chờ đến lượt vào tham quan di tích lịch sử đặc biệt này.

Đặc biệt trong những ngày lễ lớn của dân tộc như Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, điểm đến lịch sử, mang đậm đậm tinh thần dân tộc như nhà tù Hỏa Lò luôn là điểm đến không thể bỏ qua.

Bên trong không gian vốn khép kín của nhà tù, lượng khách khá đông. Tuy nhiên, Ban quản lý di tích đã có sự điều phối lượng khách để mỗi du khách có khoảng không để khám phá, tìm hiểu về các tư liệu, câu chuyện lịch sử nơi đây.

Những hiện vật, câu chuyện ở Nhà tù Hỏa Lò gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do của những thế hệ đi trước. Tới tham quan di tích, tìm hiểu về lịch sử các bạn trẻ càng thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Chứng kiến, nghe lại những câu chuyện về thế hệ đi trước - những người sinh ra và lớn lên trong chiến tranh khiến nhiều du khách không kìm được nước mắt. Để có được hòa bình hôm nay, đất nước đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu. Những câu chuyện ấy như nhắc mỗi người thêm trân trọng hiện tại và ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối giá trị của độc lập, tự do.

Dịp này, để thể hiện lòng biết ơn với thế hệ đi trước - những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do Tổ quốc, nhiều du khách đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính trước các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tù Hỏa Lò.

Những phút lặng im cúi đầu, những giọt nước mắt tưởng niệm trở thành cách du khách gửi gắm lòng tri ân sâu sắc, đồng thời tự nhắc mình sống xứng đáng hơn với giá trị của hòa bình hôm nay.

Hòa trong không khí tưởng niệm trang nghiêm của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều du khách Việt lựa chọn mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng khi tham quan, như một cách thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đón nhiều du khách quốc tế đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
22:03 , 30/04/2026
21:33 , 30/04/2026
21:00 , 30/04/2026
20:32 , 30/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên