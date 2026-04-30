Mẹ 7 con thành người mẫu Chanel ở tuổi 60: Hành trình vươn lên từ tuổi thơ cơ cực

Ở tuổi 60, Christina Chung (Tăng Bảo Trân) trở thành cái tên gây chú ý khi là đại diện duy nhất của Hong Kong sải bước trong show diễn của Chanel đầu năm 2026. Với mái tóc bạc tự nhiên và những nếp nhăn không che giấu, bà mang đến hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với chuẩn người mẫu trẻ trung thường thấy. “Đây không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn là niềm tự hào đại diện cho quê hương”, bà chia sẻ.

Christina Chung sải bước trong show diễn Cruise 2026/27 của Chanel.

Ít ai biết rằng hành trình đến với thời trang của Christina Chung bắt đầu khá muộn. Khoảng 10 năm trước, khi đưa con đến phim trường, bà bén duyên với công việc chụp ảnh bán thời gian. Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2024 khi một nhiếp ảnh gia phát hiện tiềm năng, giúp bà ký hợp đồng người mẫu chuyên nghiệp. Chỉ ít lâu sau, bà xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris trong show của Miu Miu ở tuổi 58 – thời điểm mà chính bà cho rằng mình đã sẵn sàng bắt đầu một sự nghiệp mới.

Trên sàn runway, Christina Chung không gây ấn tượng bằng kỹ thuật trình diễn phức tạp mà bằng thần thái điềm tĩnh, tự tin. Vẻ đẹp của bà không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở dấu ấn thời gian – thứ mang lại chiều sâu cho từng thiết kế. Sau lần xuất hiện tại show haute couture, bà tiếp tục sải bước trong show Thu/Đông 2026 của Chanel, khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong làng mốt.

Christina Chung trên sàn runway của Chanel.

Phía sau ánh hào quang là một tuổi thơ khắc nghiệt. Sinh ra trong gia đình đông con tại Hong Kong, bà lớn lên trong môi trường trọng nam khinh nữ, thậm chí từng bị bạo hành. Có những ký ức ám ảnh như việc bị cha đổ dầu hỏa lên người chỉ vì làm em khóc. Không chấp nhận số phận, bà tự học trong điều kiện thiếu thốn, rồi rời nhà từ năm 16 tuổi để vừa đi học vừa làm việc kiếm sống. Những trải nghiệm đó đã rèn giũa nên một tinh thần mạnh mẽ, giúp bà không dễ gục ngã trước bất kỳ biến cố nào.

Bước vào hôn nhân và làm mẹ từ sớm, cuộc sống của bà từng không ít lần chông chênh, thậm chí mất quyền nuôi con sau cuộc hôn nhân đầu. Sau đó, bà tái hôn và có thêm sáu người con gái. Trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương, Tăng Bảo Trân lựa chọn cách nuôi dạy con khác biệt: không áp đặt thành tích, không dùng đòn roi, mà để các con tự do phát triển theo con đường riêng.

Christina Chung cùng 6 người con gái.

Ở tuổi trung niên, khi các con trưởng thành, bà mới có thời gian quay lại chăm sóc bản thân. Hơn 20 năm qua, bà duy trì lối sống kỷ luật với bơi lội, tập tạ, pilates và thể thao đều đặn – nền tảng giúp bà giữ được vóc dáng và năng lượng tích cực. Chính sự bền bỉ này góp phần tạo nên hình ảnh một người mẫu lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Câu chuyện của Christina Chung không chỉ là hành trình “làm lại cuộc đời” mà còn phản ánh sự thay đổi của ngành thời trang. Khi các nhà mốt lớn như Chanel bắt đầu đề cao sự đa dạng, những gương mặt mang dấu ấn thời gian dần được nhìn nhận như một giá trị riêng. Với bà, tuổi 60 không phải điểm dừng: “Tại sao phải đóng khung bản thân ở độ tuổi này? Chừng nào còn đi được, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc”. Ở một thế giới luôn tôn vinh tuổi trẻ, sự xuất hiện của Christina Chung chính là minh chứng rõ ràng rằng: vẻ đẹp không có giới hạn, và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.