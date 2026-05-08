Thông tin vé xem World Cup 2026 giá 2 triệu USD, được chủ tịch FIFA tặng kèm xúc xích và Coca-Cola

Chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá, một tấm vé xem trận chung kết lại có giá bằng cả một gia tài. Theo ghi nhận từ tờ ITV News (Anh) trên nền tảng bán lại được FIFA cấp phép, bốn tấm vé tại sân vận động MetLife (New Jersey) đã được niêm yết với mức giá gây sốc 2 triệu USD/vé (khoảng 52 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đây không phải là những vị trí trong phòng VIP hạng sang với dịch vụ chuẩn 5 sao, mà chỉ là những chỗ ngồi bình thường. Việc FIFA áp dụng mô hình "định giá linh hoạt" đã biến thị trường vé trở thành một cuộc đấu giá không có hồi kết, nơi giá trị tấm vé biến động theo sức nóng của nhu cầu.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ chính sách của tổ chức tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken. Thay vì đưa ra các giải pháp ổn định giá cả, ông Infantino lại chọn cách đáp trả bằng sự hài hước đầy châm biếm. Người đứng đầu FIFA cho rằng đây chỉ là giá trên thị trường bán lại chưa chắc có người mua. Ông thậm chí nói sẽ đích thân mang xúc xích và Coca-Cola cho bất kỳ ai chi số tiền này để xem chung kết World Cup.

"Nếu ai đó thực sự bỏ ra 2 triệu USD để mua một tấm vé, tôi hứa sẽ đích thân mang đến tận chỗ ngồi của họ một chiếc xúc xích và một lon coca-cola," ông Infantino phát biểu.

Vé chung kết World Cup gây sốt

Vị lãnh đạo FIFA lập luận rằng phần lớn vé (khoảng 25%) vẫn được giữ ở mức dưới 300 USD để phục vụ đại chúng. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế thể thao cho rằng lập luận này đang lờ đi thực tế là FIFA đang thu lợi khổng lồ từ phí giao dịch. Với mức phí 15% áp cho cả người mua và người bán trên sàn resale, mỗi giao dịch "triệu đô" thành công sẽ giúp FIFA bỏ túi gần 700.000 USD tiền phí.

(Theo ITV News)