Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vé xem chung kết World Cup 2026 có mức giá cao nhất lịch sử bóng đá

04-10-2025 - 08:22 AM | Lifestyle

Trong công bố mới đây, giá vé xem các trận World Cup 2026 đã tăng vọt, vượt xa mức dự kiến ban đầu. Riêng trận chung kết, giá vé đắt hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ trận bóng đá nào từng diễn ra trong lịch sử.

Vào năm 2018, Ban tổ chức World Cup 2026 ước tính giá vé vòng bảng dao động từ 21 đến 323 USD, trong khi giá vé trận chung kết có thể dao động từ 128 đến 1.550 USD. Thế nhưng theo công bố mới đây, toàn bộ ghế ở các khán đài thấp của cả 11 sân vận động tại Mỹ đều có giá trên 400 USD. Đồng thời, giá vé rẻ nhất cho trận chung kết là 2.030 USD, vé tầng trên được bán với giá 2.790 hoặc 4.210 USD còn vé tầng thấp và phần lớn tầng hai có giá tới 6.730 USD.

Trước đây, chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia tại sân Hard Rock, Nam Florida (Mỹ) được cho là trận đấu đắt đỏ nhất lịch sử bóng đá với giá vé rẻ nhất chạm mốc 1.000 USD. Hoặc tại EURO 2024, vé ưu tiên có giá 103 USD, vé hạng 3 chỉ 325 USD và đắt nhất là 1.082 USD nếu không kể "ghế cao cấp" có giá 2.164 USD. Tại chung kết Champions League 2025 mới đây, vé rẻ nhất là 212 USD, đắt nhất cũng chỉ 1.128 USD.

Còn tại World Cup, trong 6 kỳ gần nhất, vé hạng 3 của trận chung kết chưa bao giờ vượt quá 700 USD (đã điều chỉnh theo lạm phát). Với World Cup 2026, vé cùng hạng cao gấp bốn lần. Với trận khai mạc, nếu trước đây vé hạng nhất chỉ có giá từ 600 đến 725 USD thì hiện tại lên tới 1.825 USD. Theo so sánh của tờ The Athletic, ở mọi hạng mục và mọi trận đấu, giá vé World Cup 2026 đều ở mức cao nhất lịch sử World Cup.

FIFA cho hay, giá vé tại World Cup 2026 sẽ áp dụng cơ chế "giá cả biến động", có thể rẻ hơn hoặc đắt hơn tùy theo mức độ hấp dẫn của trận đấu và nhu cầu thị trường. Cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá cũng cho ra mắt nền tảng bán lại vé chính thức của World Cup 2026 vào thứ Năm (2/10), đồng thời không giới hạn mức giá bán. Tuy nhiên, FIFA sẽ thu phí 15% cả người bán lẫn người mua, với người bán gọi là "phí bán lại", với người mua gọi là "phí mua".

Mbappe ăn mừng đầy xúc động tưởng nhớ Diogo Jota khi lập siêu phẩm giúp Real thắng nghẹt thở Dortmund ở FIFA Club World Cup

Theo Đặng Lai

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Chuyến tàu tuyết đẹp nhất Trung Quốc” chạy hơn 1.200 km, giá vé chỉ từ 540.000 đồng, du khách nhận xét: “Như khách sạn di động đi lạc vào thế giới cổ tích”

“Chuyến tàu tuyết đẹp nhất Trung Quốc” chạy hơn 1.200 km, giá vé chỉ từ 540.000 đồng, du khách nhận xét: “Như khách sạn di động đi lạc vào thế giới cổ tích” Nổi bật

Thế hệ thứ 3 kế thừa "tiệm may của các Đại sứ": Chàng Thạc sĩ bỏ ngang sự nghiệp Ngoại giao về nhà... cầm kéo và áp lực vô hình từ "cái bóng của cha"

Thế hệ thứ 3 kế thừa "tiệm may của các Đại sứ": Chàng Thạc sĩ bỏ ngang sự nghiệp Ngoại giao về nhà... cầm kéo và áp lực vô hình từ "cái bóng của cha" Nổi bật

Ninh Dương Lan Ngọc đang gặp rắc rối

Ninh Dương Lan Ngọc đang gặp rắc rối

07:55 , 04/10/2025
Có 6 tỷ trong ngân hàng, nhà xe đủ cả nhưng không vui nổi

Có 6 tỷ trong ngân hàng, nhà xe đủ cả nhưng không vui nổi

07:30 , 04/10/2025
Có gì ở ngôi làng duy nhất Việt Nam vừa lọt danh sách đẹp nhất thế giới?

Có gì ở ngôi làng duy nhất Việt Nam vừa lọt danh sách đẹp nhất thế giới?

07:28 , 04/10/2025
Nhan sắc của mỹ nhân Việt có 1 con riêng, tái hôn với đại gia, 40 tuổi được cưng chiều, làm bà chủ spa

Nhan sắc của mỹ nhân Việt có 1 con riêng, tái hôn với đại gia, 40 tuổi được cưng chiều, làm bà chủ spa

06:26 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên