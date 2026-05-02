Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các bãi biển đông nghịt người, nhìn thôi đã... ngộp

Theo Thu Hiền - Trương Định | 02-05-2026 - 09:03 AM | Lifestyle

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về biển Cửa Lò vui chơi, tắm mát, khiến các tuyến đường ven biển và khu vực bãi tắm luôn trong cảnh đông kín người. Trong khi đó, bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai luôn là điểm “giải nhiệt” hút khách.

Ghi nhận chiều 1/5, hàng vạn khách đã đổ về biển Cửa Lò﻿ để vui chơi, tắm mát.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí nhân viên cứu hộ túc trực cả trên bờ lẫn dưới nước.

Bãi biển Cửa Lò đông nghịt du khách trong chiều 1/5.

Chị Thu Trang (25 tuổi, trú Hà Nội) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, cả gia đình chị chọn Cửa Lò để nghỉ dưỡng. Chị khá bất ngờ trước không khí nhộn nhịp tại đây. “Biển rộng, nước sạch, dịch vụ khá thuận tiện. Không khí rất sôi động. Ở đây, hải sản tươi ngon, giá cả lại hợp lý”, chị Trang chia sẻ.

Tại bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai: Theo ghi nhận, 16h hằng ngày dù nắng nóng﻿ nhưng nhiều người dân, du khách đã bắt đầu ra bãi cát vui đùa, tắm biển, chơi thể thao.

Biển Quy Nhơn đông nghịt người xuống tắm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, các lực lượng chức năng cũng được triển khai dọc bờ biển và tại những khu vực đông người để thường xuyên giám sát, nhắc nhở, cảnh báo các điểm nguy hiểm, hỗ trợ kịp thời khi có sự cố xảy ra, giúp mọi người yên tâm vui chơi, tắm biển.

Các bạn trẻ check-in bên bờ biển﻿ Quy Nhơn.

Cảnh tượng tại quán cà phê ở Thảo Điền của "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời

Theo Thu Hiền - Trương Định

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vũng Tàu lễ này quá dữ: Gần 70.000 lượt khách đổ về trong 24 giờ, sóng người lấn át sóng biển

Vũng Tàu lễ này quá dữ: Gần 70.000 lượt khách đổ về trong 24 giờ, sóng người lấn át sóng biển Nổi bật

Tiền tiêu 3 đời không hết vẫn làm ngày làm đêm: Điều gì khiến người giàu vẫn tiếp tục làm việc?

Tiền tiêu 3 đời không hết vẫn làm ngày làm đêm: Điều gì khiến người giàu vẫn tiếp tục làm việc? Nổi bật

Lý Hải cảnh báo

Lý Hải cảnh báo

08:45 , 02/05/2026
Ảnh hẹn hò gây sốc của tài tử Squid Game và vợ cũ “thái tử Samsung”

Ảnh hẹn hò gây sốc của tài tử Squid Game và vợ cũ “thái tử Samsung”

07:46 , 02/05/2026
Hai NSƯT tên Linh nổi tiếng cùng tham gia một phim điện ảnh

Hai NSƯT tên Linh nổi tiếng cùng tham gia một phim điện ảnh

07:32 , 02/05/2026
Trai đẹp 8 múi Bùi Hoàng Việt Anh gây sốt khi chi trăm triệu mua túi hiệu tặng mẹ, mua xe tặng bố, chuẩn "con nhà người ta"

Trai đẹp 8 múi Bùi Hoàng Việt Anh gây sốt khi chi trăm triệu mua túi hiệu tặng mẹ, mua xe tặng bố, chuẩn "con nhà người ta"

07:07 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên