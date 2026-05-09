3 lý do bạn nên trồng một cây đinh lăng trong nhà

Theo Phác Thái Anh | 09-05-2026 - 10:50 AM | Lifestyle

Từ lâu, cây đinh lăng đã được nhiều gia đình Việt trồng quanh nhà như một loại cây cảnh quen thuộc. Loại cây dân dã này còn được ví như "nhân sâm của người nghèo".

Thanh lọc không khí, tạo không gian xanh mát

Đinh lăng là loại cây có tán lá xanh quanh năm, giúp tạo cảm giác dễ chịu và làm dịu không gian sống. Khi trồng trước hiên nhà, sân vườn hoặc trong chậu nhỏ đặt ban công, cây giúp giảm bớt cảm giác oi bức, khô nóng vào mùa hè.

Ngoài tác dụng làm cảnh, đinh lăng còn góp phần giữ bụi, cải thiện chất lượng không khí và tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên hơn. Với những gia đình sống ở đô thị, việc có một chậu cây xanh trong nhà cũng giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác thư thái sau ngày dài làm việc.

Đặc biệt, cây đinh lăng khá dễ sống, không cần chăm sóc cầu kỳ, phù hợp cả với người bận rộn hoặc ít kinh nghiệm làm vườn.

Lá và rễ đều có thể dùng làm thực phẩm, bài thuốc dân gian

Một trong những lý do khiến đinh lăng được nhiều người yêu thích là gần như mọi bộ phận của cây đều có thể sử dụng.

Lá đinh lăng thường được ăn kèm gỏi, nem, thịt luộc nhờ mùi thơm đặc trưng. Trong dân gian, lá cây còn được dùng để nấu nước uống, giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ ngủ ngon và giảm mệt mỏi.

Rễ đinh lăng sau nhiều năm có thể dùng ngâm rượu hoặc sắc nước theo kinh nghiệm dân gian. Một số nghiên cứu cho thấy đinh lăng chứa saponin, vitamin nhóm B, axit amin và nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe.

Nhiều gia đình còn phơi khô lá đinh lăng để làm gối ngủ cho trẻ nhỏ với quan niệm giúp ngủ sâu giấc, hạn chế ra mồ hôi trộm.

Mang ý nghĩa phong thủy tốt, tượng trưng cho sự bảo vệ

Trong quan niệm dân gian, đinh lăng là loại cây có khả năng xua đuổi tà khí, giữ bình an cho gia đình. Vì thế, nhiều người thường trồng cây trước cổng hoặc hai bên lối đi như một cách tạo cảm giác an yên cho ngôi nhà.

Cây có dáng mềm mại nhưng sức sống bền bỉ, tượng trưng cho sự dẻo dai, ổn định và gắn kết. Một số người còn tin rằng trồng đinh lăng đúng vị trí giúp thu hút sinh khí, mang lại may mắn và tài lộc.

Không rực rỡ như nhiều loại cây cảnh khác, đinh lăng vẫn được yêu thích nhờ vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi và giá trị sử dụng lâu dài. Chỉ cần một khoảng sân nhỏ hay một chiếc chậu đơn giản, bạn đã có thể sở hữu một loại cây vừa làm đẹp không gian sống, vừa hữu ích cho sức khỏe cả gia đình.

