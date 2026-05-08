6 loại cây cực tốt khi trồng trong nhà: Thanh lọc không khí, đuổi côn trùng, "túi thuốc" chữa bách bệnh

Nhiều người coi cây xanh chỉ là vật trang trí, nhưng thực tế chúng là những "cỗ máy" sinh học bảo vệ sức khỏe thầm lặng. Theo nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chin-Yi (Đài Loan, Trung Quốc), sống gần cây xanh giúp giảm căng thẳng tâm lý, tăng khả năng chịu đau và cải thiện trí nhớ rõ rệt, đồng thời mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Thay vì tốn tiền cho các loại máy lọc bụi hay thuốc xịt côn trùng hóa chất, việc lựa chọn đúng 6 loại cây dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu một không gian sống sạch, chống côn trùng và có sẵn những vị thuốc quý ngay trong tầm tay:

1. Cây lưỡi hổ

Đây là loại cây hiếm hoi giải phóng oxy vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm viêm mũi dị ứng. Về mặt y học, dịch ép từ lá lưỡi hổ có tính kháng khuẩn cực mạnh, thường được dùng để nhỏ tai chữa viêm tai giữa hoặc đắp lên các vết bỏng nhẹ. Hoạt chất saponin trong lá còn giúp sát trùng và làm dịu các vết thương ngoài da hiệu quả mà không cần đến thuốc mỡ hóa học.

2. Cây trầu bà vàng

Chuyên gia hấp thụ các khí độc như formaldehyde và benzene từ sơn tường hay khói thuốc. Ngắm nhìn sắc xanh của trầu bà giúp hạ hormone căng thẳng cortisol tức thì sau những giờ làm việc quá tải. Trong dân gian, lá trầu bà còn có mặt trong các bài thuốc xông giải cảm và giảm đau nhức cơ thể nhờ đặc tính ấm, hỗ trợ thúc đẩy lưu thông máu rất tốt.

3. Cây nha đam

Không chỉ lọc sạch các chất gây ung thư từ hóa chất tẩy rửa, nha đam còn là một "túi thuốc" đa năng. Gel nha đam tươi hỗ trợ hệ tiêu hóa, nhuận tràng và làm sạch đường ruột cực tốt. Đặc biệt, tính mát của loại cây này giúp hạ nhiệt cơ thể, điều trị mụn nhọt và là bài thuốc cấp cứu tức thời cho các vết muỗi đốt, giúp ngăn chặn tình trạng sưng ngứa ngay lập tức.

4. Cây thường xuân

Loại cây leo này là bộ lọc khí amoniac tuyệt vời, đặc biệt hiệu quả khi đặt tại các khu vực ẩm ướt như nhà vệ sinh. Lợi ích sức khỏe nổi bật của thường xuân nằm ở khả năng hỗ trợ hệ hô hấp; các hoạt chất trong lá có tác dụng long đờm, giãn phế quản, thường được dùng để bào chế siro trị ho. Tinh dầu từ lá thường xuân còn giúp kháng nấm, ngăn chặn bào tử mốc phát tán trong không khí.

5. Cây húng quế

Húng quế chứa tinh dầu tự nhiên khiến muỗi và côn trùng phải tránh xa tuyệt đối mà không cần dùng hóa chất đuổi muỗi. Đây còn là vị thuốc kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và sát khuẩn răng miệng hiệu quả. Việc ngửi mùi hương húng quế giúp ổn định huyết áp, trong khi lá vò nát đắp lên thái dương có thể làm dịu nhanh cơn đau đầu do thời tiết hoặc căng thẳng.

6. Cây ngũ gia bì

Được mệnh danh là "khắc tinh của loài muỗi", ngũ gia bì tiết ra mùi hương khiến côn trùng không dám xâm nhập vào không gian sống. Trong y học cổ truyền, vỏ thân và lá ngũ gia bì là bài thuốc quý giúp mạnh gân cốt, trừ phong thấp và giảm đau nhức xương khớp. Loại cây này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống suy nhược cơ thể, giúp bạn lấy lại sự minh mẫn sau một ngày dài.

Lưu ý khi trồng cây trong nhà

Để cây không chỉ là vật trang trí mà còn thực sự trở thành bộ lọc khí và dược liệu hữu ích, chuyên gia làm vườn Shengxia Hsu (Đài Loan, Trung Quốc) khuyên bạn nên lưu ý các nguyên tắc chăm sóc sau:

- Chọn vị trí theo hướng nắng: Cửa sổ hướng nam nhận nắng rực rỡ cả ngày, lý tưởng cho nha đam và ngũ gia bì. Cửa sổ hướng đông đón nắng sáng dịu nhẹ, phù hợp với các loại cây lá to như trầu bà. Trong khi đó, cửa sổ hướng bắc chỉ có ánh sáng yếu, hãy ưu tiên đặt lưỡi hổ tại đây.

- Đảm bảo thông gió tự nhiên: Cửa kính chắn bớt các tia sáng cần thiết, do đó bạn phải mở cửa sổ ít nhất 3 đến 4 giờ mỗi ngày để không khí lưu thông và giúp cây không bị phát triển yếu ớt.

- Vệ sinh lá định kỳ: Bụi bẩn bám trên lá sẽ ngăn cản quá trình quang hợp và hấp thụ độc tố. Hãy dùng khăn ẩm lau sạch mặt lá hàng tuần để cây giải phóng oxy và thanh lọc không khí tốt hơn.

- Kiểm soát độ ẩm đất: Cây trong nhà cần ít nước hơn cây ngoài trời. Chỉ nên tưới khi lớp đất bề mặt đã khô khoảng 2 đến 3cm để tránh tình trạng úng nước gây thối rễ.

- Xoay chậu thường xuyên: Cây có xu hướng mọc nghiêng về phía nguồn sáng. Hãy xoay chậu một góc 90 độ mỗi tuần để cây phát triển cân đối, thẳng đứng và giữ được vẻ thẩm mỹ cho nội thất.

- Xử lý sâu bệnh an toàn: Nếu phát hiện côn trùng nhỏ, hãy dùng dung dịch cồn 10% pha loãng với nước xịt nhẹ lên lá thay vì dùng hóa chất độc hại để bảo vệ môi trường sống của gia đình.