Con trai vừa tròn 1 tuổi, Mai Ngọc bất ngờ đăng ảnh bầu

Mẹ bỉm Mai Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ hình ảnh mang thai trong những tháng cuối thai kỳ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Điều khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa không chỉ là thần thái rạng rỡ, gương mặt tràn đầy sức sống mà còn là vóc dáng thon gọn, cân đối đáng ngưỡng mộ của nữ MC ngay cả khi đang ở giai đoạn cuối hành trình làm mẹ.

Hình ảnh ấy đã khiến nhiều người dành lời khen cho nhan sắc "mẹ bầu đẹp nhất nhì Vbiz", nhưng với Mai Ngọc, đó không đơn thuần là may mắn mà là thành quả của một quá trình dài duy trì sự kỷ luật với chính bản thân mình.

Không ít người cho rằng phụ nữ mang thai thường khó giữ được vóc dáng, nhưng Mai Ngọc lại là một ngoại lệ đầy truyền cảm hứng. Từ trước khi mang thai, cô đã duy trì nền tảng thể lực tốt với chiều cao 1m72 và cân nặng dao động khoảng 57 - 58kg. Trong suốt thai kỳ, cân nặng của cô tăng lên mức 68kg, một con số hoàn toàn bình thường với phụ nữ mang thai.

Điều đáng nói là dù tăng cân, Mai Ngọc vẫn giữ được sự gọn gàng và thần thái khỏe khoắn nhờ chế độ sinh hoạt điều độ. Sau sinh một tháng, cô đã giảm xuống còn 59kg và đến thời điểm một năm sau sinh, cân nặng quay về mốc 53kg - con số khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa không khỏi ngưỡng mộ.

Để đạt được điều đó, Mai Ngọc không chọn những phương pháp giảm cân cấp tốc hay cực đoan. Bí quyết của cô nằm ở sự bền bỉ và tính kỷ luật gần như tuyệt đối. Cô duy trì chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên những bữa ăn tại nhà với thực phẩm lành mạnh, đủ dinh dưỡng nhưng kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào cơ thể. Với nhiều người, đó có thể là sự khắt khe, nhưng với Mai Ngọc, đó là cách cô yêu thương và chịu trách nhiệm với cơ thể của chính mình.

Song song với việc ăn uống khoa học là thói quen vận động đều đặn mà cô duy trì suốt thai kỳ và cả sau khi sinh. Mỗi sáng, Mai Ngọc dành khoảng 40 phút để đi bộ, buổi chiều đưa con đi dạo như một cách vừa gắn kết với con vừa giúp cơ thể tiếp tục được vận động.

Ngoài ra, cô còn dành thêm 40 phút mỗi ngày cho việc tập luyện thể thao. Đó không phải là những buổi tập nặng nề mà là sự đều đặn, bền bỉ từng ngày. Chính thói quen nhỏ nhưng lặp lại liên tục ấy đã tạo nên sự thay đổi lớn.

Mai Ngọc từng thẳng thắn thừa nhận bản thân là người khá nghiêm túc trong việc thực hiện mục tiêu, thậm chí đôi khi hơi khắt khe với chính mình. Nhưng cũng chính sự nghiêm khắc ấy đã giúp cô theo đuổi triết lý sống mà cô luôn nhắc đến: "Kỷ luật – Kiên nhẫn – Không bỏ cuộc". Ba từ ngắn gọn nhưng phản ánh trọn vẹn hành trình làm mẹ, làm nghề và chăm sóc bản thân của cô.

"Thật sự sáng nay khi đứng lên cân mình vô cùng hạnh phúc. Vì để có mức cân nặng này là một quá trình kiên định vô cùng, tập trung nuôi con và dành thời gian cho bản thân. 40p đi bộ sáng, chiều đưa con đi dạo, 40p tập thể thao mỗi ngày, ăn 3 bữa tại nhà (không ăn vặt, không cafe, bánh kẹo, từ chối gần như mọi lời mời của bạn bè).

Lời khen có thể thật có thể giả, chỉ có nếp nhăn trên da, những con số hiển thị trên chiếc cân, sức khoẻ và tinh thần là của mình. Vậy nên với Ngọc giai đoạn này, mình chọn khoẻ để chăm con, khoẻ để làm việc mình yêu thích, và đẹp làm món quà cho chính mình" - mẹ bỉm Mai Ngọc chia sẻ.

Ở giai đoạn hiện tại, Mai Ngọc chọn sống theo một định nghĩa rất riêng về cái đẹp: khỏe để chăm con, khỏe để làm điều mình yêu thích, và đẹp như một món quà dành cho chính mình. Có lẽ đó cũng là lý do khiến hình ảnh của cô không chỉ truyền cảm hứng về nhan sắc mà còn chạm tới nhiều phụ nữ hiện đại - những người đang học cách yêu bản thân bằng sự kỷ luật, kiên trì và lòng tự trọng dành cho chính cơ thể mình.