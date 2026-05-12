Con gái cựu Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Tuổi 18 cao gần 1m70, nhan sắc nổi bật như hoa hậu

Theo Tùng Lâm | 12-05-2026 - 11:32 AM | Lifestyle

Ở tuổi 18, Huệ Anh - Con gái cựu Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của nhan sắc khi "trổ mã" đầy cuốn hút.

Phạm Thị Kim Huệ là cái tên quá quen thuộc của bóng chuyền Việt Nam. Cô sinh năm 1982, được mệnh danh là "Hoa khôi bóng chuyền" nữ Việt Nam bởi sở hữu gương mặt thanh tú cùng chiều cao 1m82 nổi bật. Kim Huệ khi ấy không đơn thuần là một vận động viên xuất sắc, mà còn là biểu tượng hiếm hoi hội tụ cả tài năng lẫn nhan sắc của thể thao Việt.

Kim Huệ từng là thế hệ vàng bóng chuyền nữ Việt Nam. Thời kỳ đỉnh cao của Kim Huệ và các đồng đội như Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Hoa... kéo dài từ năm 2001 đến 2009. Cô cùng các đồng đội đã 6 kỳ liên tiếp giành HCB SEA Games.

Sau khi nói lời chia tay sân đấu, Kim Huệ không rời xa thể thao mà chuyển sang công tác huấn luyện. Với kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy suốt nhiều năm thi đấu đỉnh cao, cô nhanh chóng khẳng định năng lực khi góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ vận động viên trẻ tiềm năng.

Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, Kim Huệ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Phong thái tự tin, cá tính cùng thần thái rạng rỡ khiến cô vẫn luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện.

Tuy nhiên, những năm gần đây, sự chú ý của công chúng không chỉ dừng lại ở Kim Huệ mà còn hướng về cô con gái Huệ Anh, một thiếu nữ đang bước vào giai đoạn "trổ mã" đầy ấn tượng.

Sinh năm 2008, hiện là học sinh THPT tại Hà Nội, Huệ Anh nhanh chóng gây bão mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Từ một cô bé nhỏ nhắn ngày nào, Huệ Anh giờ đây đã "trổ mã" phổng phao, ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp.

Huệ Anh sở hữu gương mặt trái xoan hài hòa, đường nét thanh tú với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và làn da trắng mịn. Tổng thể gương mặt mang đến cảm giác trong trẻo nhưng vẫn có nét sắc sảo rất riêng.

Không ít người nhận xét rằng, nếu được đầu tư về hình ảnh và trang điểm bài bản, cô hoàn toàn có thể thử sức ở các cuộc thi nhan sắc trong tương lai. Vẻ đẹp của Huệ Anh không quá "sắc lạnh" mà thiên về sự tươi trẻ, hiện đại.

Bên cạnh gương mặt, chiều cao chính là lợi thế nổi bật giúp Huệ Anh ghi điểm tuyệt đối. Thừa hưởng nguồn gen vượt trội từ người mẹ nổi tiếng (cao 1m81), Huệ Anh đã sớm phát triển hình thể ấn tượng: Từ năm 13 tuổi, cô đã cao khoảng 1m64 và hiện tại, ở tuổi 18, chiều cao đã tiệm cận 1m70. Con số này giúp cô luôn nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nếu theo đuổi các lĩnh vực như thể thao hay thời trang.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Huệ Anh còn gây ấn tượng nhờ nền tảng thể chất tốt và tinh thần yêu thể thao từ nhỏ. Được mẹ định hướng rèn luyện nhiều bộ môn như chạy bộ, bơi lội, aerobic, cầu lông, bóng rổ, tennis hay kick-boxing, cô sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng thể lực dẻo dai.

Nhờ vậy, Huệ Anh sở hữu vóc dáng săn chắc, dẻo dai cùng thể lực tốt. Cô không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, khoe cánh tay săn chắc nổi cơ, thành quả của quá trình vận động bền bỉ.

Trên mạng xã hội, Huệ Anh xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ trung, cá tính với gu thời trang hiện đại. Vóc dáng cân đối với vòng eo thon gọn càng giúp cô tự tin khi diện các trang phục ôm sát. Dù sở hữu lượng người theo dõi đáng kể, Huệ Anh vẫn giữ hình ảnh khá kín tiếng, chủ yếu đăng tải các nội dung liên quan đến gia đình, học tập và thể thao.

Là con của một gương mặt quen thuộc trong làng thể thao Việt Nam, Huệ Anh sớm nhận được sự quan tâm từ công chúng. Dù vậy, cô vẫn giữ lối sống kín đáo, tập trung cho việc học tập và phát triển bản thân.

Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội thường mang màu sắc nhẹ nhàng, ghi lại các dấu mốc đáng nhớ như ngày bế giảng, khoảnh khắc chụp kỷ yếu hay những buổi tụ họp cùng bạn bè. Trước đó, Kim Huệ từng tiết lộ Huệ Anh kín tiếng, biết cách cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa.

Sở hữu nền tảng thể chất tốt, nhan sắc nổi bật cùng sự định hướng rõ ràng từ gia đình, Huệ Anh đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng. Cô không chỉ đơn thuần là "con gái của hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ", mà còn là một gương mặt trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn có thể tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực nếu tiếp tục phát triển đúng hướng.

