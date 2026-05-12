Chi 108 triệu đồng cải tạo căn hộ 42m²: Gia đình 3 người bỏ hẳn 1 phòng ngủ để đổi lấy điều nhiều người ở chung cư đang thiếu

Một gia đình 3 người ở Thiên Tân (Trung Quốc) mới đây đã gây chú ý khi chi khoảng 30.000 NDT (gần 108 triệu đồng) để cải tạo lại căn hộ chỉ rộng 42m². Điều đáng nói là thay vì cố giữ nguyên thiết kế 2 phòng ngủ như ban đầu, họ quyết định bỏ hẳn một phòng để làm phòng khách đúng nghĩa – lựa chọn nghe có vẻ "ngược đời" nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ vì quá hợp lý.

Căn hộ sau cải tạo không sang trọng kiểu showhome, cũng không chạy theo nội thất đắt tiền. Nhưng từng góc nhỏ đều cho thấy tư duy sống thực tế, ưu tiên trải nghiệm hơn là cố nhồi nhét công năng.

Tủ được dùng làm vách ngăn ở lối vào

Ngay khi bước vào tiền sảnh, một chiếc tủ quần áo lớn được xây ở một bên, với phần tủ được chia thành ba ngăn: trên, giữa và dưới. Tủ này dùng để cất giày dép và các vật dụng cá nhân khác khi ra vào nhà. Ở phía bên kia bức tường, một giá treo quần áo cũng được lắp đặt để tối đa hóa không gian lưu trữ cho áo khoác, mũ, túi xách và các loại quần áo khác.

Phía bên kia tủ là khu vực phòng giặt/bồn rửa. So với nhiều bố cục căn hộ mà phòng ăn và phòng khách nằm ngay sau khi bước vào nhà (ban đầu đây là phòng khách và phòng ăn), thiết kế này không chỉ tách biệt được khu vực khô và ướt mà còn tận dụng tối đa không gian thiếu ánh sáng, giúp các chức năng trở nên thiết thực hơn.

Rửa tay ngay sau khi về nhà là một việc khá tiện lợi.

Phòng tắm nằm ngay cạnh bồn rửa mặt, được ngăn cách với khu vực tắm vòi sen bằng một cửa kính. Ngoài ra còn có một cửa sổ nhỏ để thông gió xung quanh bồn cầu và buồng tắm, vì vậy phòng tắm khá sáng sủa!

Sử dụng rèm tắm để ngăn cách khu vực nhà vệ sinh, và lau sạch các vết nước trên tường và sàn sau khi tắm, có thể giúp phòng tắm không bị ẩm ướt và ngột ngạt.

Bỏ 1 phòng ngủ để đổi lấy cảm giác "được sống"

Với nhiều căn hộ nhỏ, sai lầm phổ biến nhất là cố giữ đủ số phòng, dẫn đến không gian nào cũng chật, bí và thiếu điểm sinh hoạt chung.

Gia đình này chọn cách ngược lại: Chuyển một phòng ngủ thành phòng khách để cả nhà có nơi ngồi cùng nhau, xem phim, trò chuyện hoặc đơn giản là nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Phòng khách được bố trí cực tối giản: 2 ghế lười, thảm trải sàn, máy chiếu và một chiếc kệ nhỏ phía sau. Không sofa lớn, không bàn trà cồng kềnh, nhưng tổng thể lại tạo cảm giác dễ chịu và linh hoạt hơn nhiều căn hộ lớn.

Đây cũng là xu hướng ngày càng phổ biến ở các gia đình sống trong căn hộ nhỏ: Chấp nhận giảm bớt số lượng phòng để tăng chất lượng sống.

Nhiều người từng ở chung cư diện tích nhỏ đều hiểu cảm giác "có nhà nhưng không có chỗ ngồi thư giãn". Ban ngày mỗi người ở một góc, tối về chỉ quanh quẩn trên giường ngủ. Việc có một phòng khách đúng nghĩa, dù nhỏ, lại giúp căn nhà có cảm giác kết nối hơn rất nhiều.

Phòng ngủ "3 trong 1": Cả nhà ngủ chung nhưng không bí bách

Sau khi nhường một phòng cho không gian sinh hoạt chung, phòng ngủ còn lại trở thành nơi nghỉ ngơi của cả gia đình.

Thay vì cố chia nhỏ thêm, họ kê một giường đôi nối với giường đơn thành kiểu "giường 3 người". Cách làm này khá giống kiểu giường kang truyền thống ở Trung Quốc – rộng, liền mạch và tận dụng tối đa diện tích.

Nghe qua có thể thấy thiếu riêng tư, nhưng thực tế căn phòng vẫn khá thoáng nhờ cách bố trí nội thất gọn gàng và hạn chế đồ dư thừa.

Điểm đáng chú ý là họ gần như không đặt tủ quần áo trong phòng ngủ. Toàn bộ khu lưu trữ lớn được chuyển ra khu giặt – ngay gần cửa ra vào. Điều này giúp phòng ngủ nhẹ mắt hơn hẳn, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi dù diện tích không lớn.

Đây cũng là tư duy thiết kế đang được nhiều căn hộ nhỏ áp dụng: Đưa các món đồ "chiếm chỗ" ra khỏi không gian nghỉ ngơi để ưu tiên sự thoải mái về tinh thần.

Khu bếp nhỏ nhưng khiến nhiều người muốn học theo

Một trong những khu vực được đánh giá cao nhất trong căn hộ này là bếp.

Không gian bếp được thiết kế dạng tuyến tính kết hợp chữ L, kéo dài từ khu tủ lạnh đến cuối nhà. Nhờ có cửa sổ lớn, toàn bộ khu nấu nướng luôn sáng và thoáng.

Điều thú vị là căn bếp chứa rất nhiều gia vị, đồ dùng và vật dụng sinh hoạt nhưng không tạo cảm giác bừa bộn. Thay vì cố giấu mọi thứ vào tủ kín, gia chủ sắp xếp theo hướng "hỗn độn có tổ chức" – tức mọi món đồ đều dễ lấy, dễ dùng nhưng vẫn có trật tự.

Đây là kiểu bếp rất gần với đời sống thật của các gia đình châu Á: Nấu ăn thường xuyên, nhiều đồ dùng, nhưng ưu tiên sự tiện lợi hơn là đẹp kiểu trưng bày.

Góc ăn uống nhỏ nhưng đủ cho cả nhà và cả khách

Khu bàn ăn cũng là chi tiết được nhiều người thích thú.

Gia đình chọn bàn tròn nhỏ thay vì bàn vuông hoặc bàn chữ nhật. Với căn hộ nhỏ, bàn tròn giúp tiết kiệm diện tích hơn hẳn, đồng thời tạo cảm giác quây quần.

Ngày thường, 3 người ngồi ăn rất thoải mái. Khi có khách, chỉ cần kê thêm ghế là đủ dùng cho 4–5 người.

Chiếc tủ cạnh bàn ăn cũng không phải kiểu decor cầu kỳ. Gia chủ ưu tiên tủ nhiều ngăn kéo để cất bát đĩa, cốc chén và đồ lặt vặt – một lựa chọn rất thực tế với nhà nhỏ.

Ban công nhỏ nhưng là nơi "chữa lành" đúng nghĩa

Do máy giặt đã được chuyển ra gần khu vực cửa vào, ban công được giữ trọn cho việc thư giãn.

Không gian này được tận dụng để trồng cây, đặt ghế nhỏ uống trà, đọc sách hoặc ngồi phơi nắng. Thay vì lắp cửa trượt chiếm diện tích, gia chủ dùng rèm để phân tách không gian, giúp căn hộ nhẹ và thoáng hơn.

Nhiều người xem xong căn hộ này đều có chung nhận xét: Điều đáng học không phải cách trang trí, mà là tư duy "sống vừa đủ".

- Không cố mua thật nhiều đồ.

- Không cố giữ mọi công năng.

- Không biến nhà thành kho chứa.

Chỉ 42m², nhưng căn hộ vẫn có đủ nơi để nghỉ ngơi, nấu ăn, thư giãn và kết nối gia đình. Và đôi khi, đó mới là điều quan trọng nhất trong một ngôi nhà.