Tăng Thanh Hà - "nông dân trồng xoài" ở biệt thự triệu đô

Mỗi dịp hè đến, tài khoản Instagram của Tăng Thanh Hà lại khiến hội nghiện nhà mê vườn lại được phen xuýt xoa. Không phải hàng hiệu, biệt thự xa hoa hay những chuyến nghỉ hè sang chảnh, thứ thu hút sự chú ý nhiều năm nay lại là cây xoài trong khu vườn triệu đô của nữ diễn viên.

Mới đây, Tăng Thanh Hà tiếp tục cập nhật tình hình cây xoài quen thuộc trong biệt thự, hào hứng thông báo một mùa xoài mới sắp đến. Chỉ là hình ảnh giản dị ghi lại những chùm quả đang lớn dần trên cây cũng đủ khiến nhiều người thích thú, bởi với những ai theo dõi cô lâu năm, cây xoài này gần như đã trở thành “đặc sản” mùa hè của Hà Tăng.

Tăng Thanh Hà háo hức với mùa xoài năm nay

Từ năm 2020 đến nay, nữ diễn viên đều đặn khoe thành quả thu hoạch xoài trên trang cá nhân. Chính Tăng Thanh Hà cũng hài hước tự gọi mình là “người nông dân trồng xoài” khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thu hoạch, cắt xoài hay mang tặng bạn bè, người thân.

Được biết, cây xoài của ngọc nữ là giống xoài tượng, do chính bố ruột (thường được Hà Tăng gọi là tía) Hà Tăng trồng trong góc vườn và chăm sóc cho con gái. Cây sai quả, trái lớn, có nhiều quả nặng từ hơn 1,2 đến 2kg.

Clip Hà Tăng thu hoạch xoài năm 2025

Hình ảnh quen thuộc trên tài khoản của Hà Tăng mỗi mùa hè

Niềm vui giản dị của Hà Tăng trong biệt thự triệu đô

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì niềm yêu thích đặc biệt với việc trồng trọt, chăm sóc cây xanh. Ngoài cây xoài, cô cũng thường xuyên chia sẻ những góc vườn đầy rau củ, cây trái hay hoa cỏ được chăm chút cẩn thận trong khuôn viên biệt thự.

Niềm yêu thích này được cho là chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình của Hà Tăng. Trước đây, tía cô trồng cây cho con gái thu hoạch thì bây giờ cô cũng hay để các con hái quả.

Ngoài xoài, trong vườn còn có nhiều loại cây ăn quả, hoa trái khác như ổi, sake,...

Căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Tăng Thanh Hà không chỉ gây chú ý bởi sự sang trọng mà còn được nhiều người yêu thích nhờ không gian sống phủ đầy cây xanh. Từ hoa cỏ, rau sạch đến cây ăn trái, mọi thứ đều tạo cảm giác thư thái, gần gũi và có sức sống.

Đáng chú ý, xoài cũng là một trong những loại cây ăn quả rất được ưa chuộng trong sân vườn của giới nhà giàu. Dù không mang vẻ ngoài cầu kỳ như những loại bonsai đắt tiền hay cần chăm sóc quá công phu như nhiều giống cây quý hiếm, cây xoài vẫn xuất hiện thường xuyên trong các biệt thự sang trọng.

Không chỉ cho bóng mát và trái ngọt, xoài còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Với thân cây vững chãi, tán lá xanh tốt và những chùm quả sai trĩu, cây xoài thường được xem là biểu tượng của sự sung túc, bền vững và thịnh vượng. Trong nhiều thiết kế sân vườn hiện đại, cây xoài còn được đặt ở vị trí trung tâm hoặc nơi dễ nhìn thấy như một điểm nhấn vừa gần gũi vừa sang trọng.

Cây xoài lấp ló phía sau Hà Tăng

Con dâu tỷ phú từng tiết lộ mình chỉ cần đi dạo ngoài vườn một vòng là có bát canh rau càng cua ngon lành

