Dạo này nhiều người có thói quen cho đồ vào "giỏ hàng" rồi để đó
Không ít người trẻ dạo này có thói quen thêm đồ vào giỏ hàng rồi để đó vài ngày mới quyết định mua. Một thay đổi nhỏ trong cách tiêu tiền nhưng lại giúp nhiều người bớt chi tiêu theo cảm xúc hơn trước.
Một chiếc áo đang sale. Một đôi giày nhìn rất hợp để đi làm. Một món đồ gia dụng được review khắp nơi. Vẫn xem, vẫn thích, vẫn có ý định mua như bình thường. Chỉ khác ở chỗ, thay vì bấm “đặt hàng” ngay lập tức, nhiều người sẽ để đó thêm một lúc. Có người vài tiếng. Có người vài ngày.
Khoảng thời gian nhỏ này thực ra đang trở thành một cách tiêu tiền khá phổ biến: cho bản thân thời gian suy nghĩ trước khi xuống tiền.
Bởi không ít lần, món đồ trông rất cần vào buổi tối hôm trước lại trở nên không còn quá cần vào sáng hôm sau. Có những thứ tưởng sẽ dùng nhiều, nhưng để vài ngày mới nhận ra món cũ vẫn còn ổn. Ngược lại, cũng có những món dù để trong giỏ hàng cả tuần vẫn thấy muốn mua, và lúc đó quyết định thanh toán lại trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Điều thú vị là thói quen này không đến từ việc “cắt giảm chi tiêu” quá cực đoan. Nhiều người vẫn mua sắm đều, vẫn thích cảm giác chọn đồ, săn sale hay tìm được một món hợp với mình. Chỉ là cách tiêu tiền bắt đầu có thêm một bước nhỏ: cân nhắc.
Có lẽ sau một thời gian quen với việc mua rất nhanh nhờ các app mua sắm, freeship và thanh toán chỉ bằng vài thao tác, nhiều người cũng dần nhận ra mình từng chi khá nhiều cho những món mua theo cảm xúc nhất thời.
Vì vậy, “để vào giỏ hàng trước” trở thành một kiểu trì hoãn khá thông minh. Không phải để từ chối việc mua sắm, mà để phân biệt giữa “thích ngay lúc này” và “thật sự cần”.
Một thay đổi nhỏ trong hành vi tiêu dùng thôi, nhưng cũng đủ để nhiều người thấy mình kiểm soát việc chi tiêu tốt hơn. Không còn quá dễ xuống tiền vì cảm hứng nhất thời, nhưng cũng không khiến việc mua sắm trở nên áp lực hay khắt khe với bản thân. Đôi khi, tiêu tiền có tính toán không nằm ở chuyện cắt hết mọi nhu cầu. Chỉ đơn giản là chậm lại một chút trước khi bấm thanh toán.
Một vài cách chi tiêu online “tỉnh táo” hơn mà nhiều người đang áp dụng:
- Cho món đồ vào giỏ hàng trước, không thanh toán ngay
- Chờ ít nhất 24 giờ với những món không quá cần thiết
- Xem lại tần suất sử dụng trước khi mua: “Mình có thật sự dùng nhiều không?”
- So sánh giá giữa các sàn hoặc chờ đúng đợt sale lớn
- Đặt giới hạn mua sắm theo tháng để tránh “mua lắt nhắt” quá nhiều
- Unfollow bớt các tài khoản khiến mình dễ mua theo cảm hứng
- Với những món giá cao, ưu tiên đọc review thật kỹ thay vì mua vì trend.
