Nam NSƯT 46 tuổi muốn cưới vợ lần 3: Hiện sống cùng bạn gái trong căn hộ 14 tỷ ở Hà Nội

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt ghi dấu ấn ở những vai phản diện và chính luận. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoa cỏ may, Hoa sữa về trong gió... với lối diễn xuất giàu cảm xúc và đậm chất điện ảnh.

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ hiện tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái kém 7 tuổi là diễn viên Thùy Anh. Ở tuổi 46, NSƯT Ngọc Quỳnh cho biết anh sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân thứ ba và đang cùng bạn gái lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Hiện tại, cặp đôi sinh sống trong căn hộ hạng sang trị giá 14 tỷ đồng tại Hà Nội, sở hữu không gian sống sang trọng và đầy tính nghệ thuật.

Căn hộ của NSƯT Ngọc Quỳnh và bạn gái Thùy Anh có diện tích 125m² với thiết kế gồm 3 phòng ngủ, gây ấn tượng bởi phong cách sang trọng và đậm chất châu Âu. Không gian sử dụng tông trắng làm chủ đạo kết hợp sàn gỗ nâu trầm, nội thất cao cấp và hệ trần gắn kính độc đáo giúp tổng thể càng thêm nổi bật, lộng lẫy. Phòng khách được bố trí hiện đại, liền mạch với khu vực bàn ăn tạo cảm giác rộng rãi và tiện nghi. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở hệ đèn chùm pha lê cùng phần trần kính phản chiếu ánh sáng, khiến không gian trông đẳng cấp và lung linh chẳng khác nào khách sạn hạng sang.

Mỗi lần đi lưu diễn ở nước ngoài, cặp đôi lại tranh thủ mua những món đồ lưu niệm mang về để trưng bày trong nhà, vừa làm kỷ niệm vừa giúp không gian sống thêm dấu ấn cá nhân. Căn hộ còn có hệ tủ lớn dành riêng để lưu giữ bằng khen, kỷ vật nghề nghiệp cùng nhiều tài liệu quý giá sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó là khu tủ rượu được thiết kế sang trọng, góp phần tăng thêm vẻ đẳng cấp cho tổng thể không gian.

Không chỉ chú trọng nội thất, ngôi nhà còn luôn ngập tràn hoa tươi. Những bình hoa cỡ lớn được cắm khéo léo ở nhiều góc khác nhau giúp không gian trở nên mềm mại, ấm cúng và đầy sức sống.

Góc thờ cúng trong nhà được thiết kế trang nghiêm và sang trọng với chất liệu gỗ tối màu làm chủ đạo. Khu vực này nổi bật nhờ họa tiết chạm khắc tinh xảo kết hợp hệ đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng, thanh tịnh. Hai bên bàn thờ được đặt cây xanh đối xứng giúp không gian hài hòa và thêm sức sống. Phía trên là đèn chùm pha lê lộng lẫy, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa khiến tổng thể căn hộ thêm đẳng cấp.