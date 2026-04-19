Nam NSƯT mở nhà hàng tại TP.HCM, đàn em: "Tôi được thuê tới làm nhân viên bưng bê"

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã khai trương nhà hàng mới của mình tại TP.HCM. Đông đảo bạn bè đồng nghiệp đã đến ăn khai trương ủng hộ anh, trong đó có một người đàn em vô cùng thân thiết với anh là NSƯT Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Kim Tử Long. Không chỉ tới ủng hộ đàn anh, nữ nghệ sĩ còn tự tay bê đồ cho khách, vừa bê đồ vừa cười nói liên tục.

Cô còn tự nhận: "Tôi là nhân viên Kim Tử Long mới tuyển tới làm bưng bê, đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa xơi đây. Yên tâm, anh Kim Tử Long giàu lắm, anh ấy thuê tôi làm nhân viên trả tiền tỷ.

Quán của anh Kim Tử Long nhiều món quá, phở gà, xôi gà, cơm gà, gỏi gà, cháo gà, phở trộn. Quán của anh cũng rất đẹp".

Ngọc Huyền thậm chí bỏ tiền mời hẳn 20 người bạn tới ăn để ủng hộ Kim Tử Long. Chưa dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ còn lì xì Kim Tử Long một số tiền.

Cô nói: "Em mời khách 20 người là em đãi, còn đây là quà riêng tặng anh khai trương hồng phát. Quà này đặc biệt lắm, hên là trời cho, không hên là trò chơi. Ăn nên làm ra nha anh! Em mong muốn không chỉ ở riêng Sài Gòn mà anh Long phải mở cả một chuỗi quán trên khắp cả nước, từ Cần Thơ tới Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội".

Kim Tử Long cầm bao lì xì nói: "Trời cho hay trò chơi gì không biết nhưng riêng Ngọc Huyền đã đưa lộc đảm bảo năm nay làm ăn phát tài phát lộc".

Được biết, ngoài làm nghệ thuật, Kim Tử Long còn rất thành công trong công việc kinh doanh nhà hàng. Từ nhiều năm qua, nam nghệ sĩ đã mở nhà hàng lẩu nướng rất đông khách với nhiều chi nhánh. Tiếp đó, anh mở một nhà hàng đồ Thái sang trọng và một tiệm bánh mì. Anh được nhiều bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Ngọc Huyền và Kim Tử Long là cặp "ngôi sao song ca" lừng lẫy của sân khấu cải lương với sự ăn ý tuyệt đối từ giọng hát đến diễn xuất qua hàng loạt vở tuồng cổ kinh điển. Dù thường xuyên đóng vai tình nhân và được khán giả nhiệt tình ghép đôi, cả hai khẳng định giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ anh em đồng nghiệp thân thiết và là những tri kỷ nghệ thuật khó thay thế.