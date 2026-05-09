Nam NSƯT 51 tuổi: "Tiền vào tài khoản của tôi bị lấy ra sau vài phút"

Theo Tùng Ninh | 09-05-2026 - 15:51 PM | Lifestyle

"Sau đó tôi trở lại thực tế liền", NSƯT Đức Thịnh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Đức Thịnh đã chia sẻ lí do anh tham gia vai chính trong phim điện ảnh Trùm Sò do chính vợ mình là diễn viên Thanh Thúy làm nhà sản xuất.

Đức Thịnh

Anh nói: "Bữa giờ tôi cứ nghĩ vợ mình tin mình. Cô ấy bảo tôi, anh phải đóng vai này, ngoài anh ra không ai đóng được. Tôi tin rằng cô ấy nhìn ở góc độ chuyên môn nhiều hơn là góc độ tài chính. Nhưng cuối cùng lại là tài chính.

Khi làm việc với nhà sản xuất là vợ tôi, tôi có đầy đủ mọi thứ hợp đồng, ký kết. Tiền cát xê cũng chuyển luôn vào tài khoản của tôi. Nhưng hạnh phúc đó chớp nhoáng thôi, vì tiền vào tài khoản tôi bị lấy ra sau vài phút. Sau đó, tôi trở lại thực tế liền.

Thanh Thúy rất rõ ràng. Nguyên tắc công việc là phải chuyển tiền vào tài khoản diễn viên, còn nguyên tắc người vợ là tiền vào tài khoản chồng tôi, thì tôi được quyền rút ra. Tôi phải thực hiện nghĩa vụ đó, mọi chuyện diễn ra trong vòng vài giây.

Vì thế nên khi xin ý kiến của nhà sản xuất về làm bộ phim này, vợ tôi đồng ý luôn. Nhưng tôi hơi bất ngờ khi Nguyên Khang nói vợ tôi mời tôi đóng phim này vì tin tưởng năng lực của tôi, hóa ra vì lí do tài chính".

Nguyên Khang

MC Nguyên Khang nhận định: "Tôi nghĩ chị Thanh Thúy có nhiều lựa chọn và có lẽ chị ấy muốn có những diễn viên mới mẻ hơn trong phim này.

Nhưng trong cuộc cạnh tranh của các bộ phim ra rạp thì việc dành tiền cho truyền thông cũng là yếu tố quan trọng. Nguồn tin của tôi chỉ dừng lại ở đây, đi sâu vào nữa là lục đục gia đình anh Đức Thịnh"

Đức Thịnh thốt lên: "Như vậy tiền cát xê của tôi sẽ được dành cho truyền thông".

Trùm Sò là dự án điện ảnh mới nhất của cặp đôi Đức Thịnh – Thanh Thúy, đánh dấu sự trở lại với phong cách hài hước, dí dỏm đặc trưng. Bộ phim xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh nhân vật chính có tính cách keo kiệt, tính toán chi li đến mức cực đoan.

Qua đó, tác phẩm không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái, mà còn lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về giá trị của tình thân và sự hào sảng trong cuộc sống.

