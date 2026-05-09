Biệt thự 1000m2, 10 phòng ngủ, có cả sân bóng rổ của nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc đình đám

Ở tuổi ngoài 40, Tân Nhàn không chỉ được biết đến là giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian, mà còn gây ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn cùng khối tài sản đáng chú ý. Mới đây, nữ NSƯT khiến nhiều người trầm trồ khi hé lộ căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng khoảng 1000m2 tại Quảng Ninh.

Cơ ngơi của Tân Nhàn nằm gần khu vực Cảng quốc tế Tuần Châu, chỉ cách biển khoảng 30m. Công trình được cải tạo và hoàn thiện vào đầu năm 2026, mang phong cách hiện đại kết hợp tân cổ điển sang trọng.

Biệt thự gồm 3 tầng với 10 phòng ngủ, chủ yếu phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình và đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp vào dịp cuối tuần hay lễ Tết. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn dành diện tích để trồng hoa, rau sạch và tổ chức tiệc BBQ ngoài trời.

Bên trong biệt thự, nữ ca sĩ lựa chọn nội thất theo gam màu kem - vàng chủ đạo. Phòng khách nối liền khu bếp và bàn ăn bằng hệ cửa kính lớn hướng thẳng ra hồ bơi, giúp toàn bộ không gian luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Những chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn cùng các chi tiết trang trí tân cổ điển khiến căn nhà thêm phần lộng lẫy, sang trọng.

Khuôn viên căn villa vô cùng rộng rãi và xanh mát. Điểm nhấn nổi bật là hồ bơi lớn ngoài trời nằm ngay phía trước căn nhà, bao quanh bởi hàng cau cảnh, giàn hoa rực rỡ và khu vực nghỉ ngơi được thiết kế như resort cao cấp. Không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên tạo cảm giác thư giãn, yên bình đúng chất nghỉ dưỡng.

Ngoài hồ bơi, căn biệt thự còn gây chú ý với sân bóng rổ riêng nằm ngay trong khuôn viên. Từ góc chụp trên cao, cơ ngơi của Tân Nhàn trông bề thế như một khu nghỉ dưỡng mini với khoảng sân rộng, nhiều cây xanh và khu vực sinh hoạt ngoài trời.

Không chỉ sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, Tân Nhàn còn có sự nghiệp khiến nhiều người nể phục. Sinh năm 1982, cô nổi lên sau khi giành giải Nhất dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai 2005.

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi con đường học thuật, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019 và hiện giữ vị trí Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2025, cô còn được công nhận học hàm Phó Giáo sư ở tuổi 43.

Dù có cuộc sống sung túc và sở hữu biệt thự hoành tráng ven biển, Tân Nhàn vẫn giữ hình ảnh giản dị, kín tiếng. Nữ NSƯT cho biết cô ưu tiên dành thời gian cho gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.