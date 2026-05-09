Lâm Tâm Như quá trẻ ở tuổi 50 nhờ quyết tâm loại bỏ 1 đồ uống

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như đang khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn cùng vóc dáng thon gọn như bị thời gian "bỏ quên". Theo truyền thông Đài Loan, nữ diễn viên xuất hiện tại một sự kiện ngày 6/5 với thần thái rạng rỡ, gương mặt gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác. Nhiều khán giả nhận xét cô ngày càng trẻ ra, như đang "lão hóa ngược".

Điều khiến phụ nữ ngưỡng mộ không chỉ là nhan sắc của nàng "Hạ Tử Vy", mà còn nằm ở cách cô thay đổi lối sống để khỏe mạnh hơn sau tuổi 40. Và trong những bí quyết được chính Lâm Tâm Như chia sẻ, có một quyết định rất đáng chú ý: Bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ.

Loại đồ uống Lâm Tâm Như từ bỏ ở tuổi trung niên chính là rượu

Tại sự kiện, Lâm Tâm Như cho biết vài năm gần đây cô thay đổi rõ rệt cách sinh hoạt. Trước kia, nữ diễn viên từng có thói quen thức khuya và uống một chút rượu vào buổi tối để thư giãn trước khi ngủ. Tuy nhiên, từ khi có con gái, cô bắt đầu nhìn lại sức khỏe của mình nghiêm túc hơn.

"Hai năm gần đây, trọng tâm cuộc sống của tôi đã thay đổi rõ rệt", nữ diễn viên chia sẻ. Cô quyết định bỏ hẳn thói quen uống rượu trước khi ngủ, thay vào đó duy trì tập luyện vào buổi sáng. Nếu trước đây chỉ tập khoảng 2 buổi mỗi tuần thì hiện tại cô nâng lên 5 buổi mỗi tuần và duy trì đều đặn gần 3 năm qua.

Lâm Tâm Như cũng thay đổi hoàn toàn lịch sinh hoạt. Thay vì thức khuya tận hưởng thời gian riêng, cô chuyển khoảng thời gian chăm sóc bản thân sang buổi sáng. Sau khi đưa con đi học, nữ diễn viên sẽ ăn sáng đầy đủ, tập thể dục rồi mới bắt đầu công việc trong ngày.

Hiện tại, cô cố gắng ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy khoảng 7 giờ sáng để giữ nhịp sinh hoạt ổn định. Với nhiều phụ nữ sau tuổi 40, đây thực sự là một thay đổi không hề dễ dàng, nhưng lại mang đến lợi ích rất lớn cho sức khỏe và ngoại hình.

Vì sao bỏ rượu giúp phụ nữ trẻ lại?

Quyết định của Lâm Tâm Như được nhiều chuyên gia sức khỏe đánh giá là rất đúng đắn. Theo Mayo Clinic và Cleveland Clinic, uống rượu thường xuyên dù với lượng nhỏ vẫn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

Rượu khiến cơ thể mất nước, trong khi làn da lại rất cần độ ẩm để duy trì độ đàn hồi. Khi thiếu nước kéo dài, da dễ khô, xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ nhanh hơn. Đây là lý do nhiều người uống rượu thường xuyên dễ có vẻ ngoài mệt mỏi, thiếu sức sống.

Không chỉ ảnh hưởng làn da, rượu còn tác động tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ. Nhiều người nghĩ uống chút rượu giúp ngủ ngon hơn, nhưng thực tế cồn làm giấc ngủ bị chập chờn, giảm thời gian ngủ sâu. Khi ngủ không đủ chất lượng, cơ thể khó phục hồi, hormone dễ rối loạn, tốc độ lão hóa cũng tăng nhanh hơn.

Theo Harvard Health Publishing, uống rượu lâu dài còn làm tăng viêm trong cơ thể và tăng stress oxy hóa - một trong những nguyên nhân liên quan đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính.

Đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 40, gan và khả năng chuyển hóa bắt đầu suy giảm dần theo tuổi tác. Nếu vẫn duy trì thói quen uống rượu thường xuyên, cơ thể sẽ dễ tích mỡ hơn, da xuống sắc nhanh hơn và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp, gan nhiễm mỡ cũng tăng lên.

Vì vậy, việc Lâm Tâm Như bỏ rượu, ngủ sớm và chuyển sang vận động đều đặn không chỉ giúp cô trẻ hơn về ngoại hình mà còn là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn có những bí quyết chống lão hóa khác đáng học hỏi

Ngoài việc nói không với rượu, Lâm Tâm Như còn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện khoa học suốt nhiều năm.

Nữ diễn viên áp dụng chế độ ăn "211", tức mỗi bữa ăn gồm khoảng 2 phần rau củ, 1 phần protein và 1 phần tinh bột tốt. Kiểu ăn này giúp cân bằng dinh dưỡng, hạn chế tích mỡ nhưng vẫn đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Cô cũng đặc biệt chú trọng bữa sáng để hỗ trợ trao đổi chất. Thay vì nhịn ăn để giảm cân như nhiều phụ nữ, Lâm Tâm Như ưu tiên ăn sáng đầy đủ nhằm giữ năng lượng ổn định và tránh ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Về vận động, nữ diễn viên luân phiên nhiều bộ môn như tập tạ, Pilates, yoga và boxing. Sự kết hợp này giúp tăng cơ, giữ vóc dáng săn chắc, đồng thời cải thiện sức bền và giảm stress hiệu quả.

Ở tuổi 50, điều khiến Lâm Tâm Như đẹp hơn không đơn thuần là mỹ phẩm hay công nghệ làm đẹp đắt tiền, mà nằm ở lối sống kỷ luật và biết chăm sóc cơ thể từ bên trong. Với phụ nữ trung niên, đôi khi bí quyết trẻ lâu không phải cố chống lại tuổi tác, mà là học cách sống lành mạnh hơn mỗi ngày.

(Ảnh: Internet)