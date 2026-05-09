“Búp bê sống” Ukraine cao 1m73 khoe chân dài thẳng tắp trên bãi biển cùng "thủ môn quốc dân" ĐT Việt Nam, vóc dáng nóng bỏng đón hè

Mới đây, cặp đôi "vàng" của làng bóng đá Việt - thủ môn Bùi Tiến Dũng và bà xã người mẫu Dianka Zakhidova khiến cư dân mạng chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cực "chill" trong chuyến nghỉ dưỡng tại bãi biển. Không cần những bộ cánh lộng lẫy trên sàn catwalk hay ánh đèn sân khấu hào nhoáng, cặp đôi chọn cho mình trang phục thể thao năng động để cùng nhau chơi bóng chuyền dưới nắng vàng biển xanh. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác nhờ "gấp đôi visual" và những cử chỉ tình tứ mà cả hai dành cho nhau.

Tâm điểm của mọi ánh nhìn không ai khác chính là nàng mẫu sinh năm 2000 đến từ Ukraine. Được mệnh danh là "búp bê sống", Dianka tự tin phô diễn vóc dáng nuột nà với đôi chân dài miên man, chiều cao 1m73 thương hiệu. Trong bộ đồ tập ôm sát màu hồng cánh sen nổi bật, cô nàng không chỉ khoe khéo vòng eo con kiến mà còn gây ấn tượng bởi sự năng động, dẻo dai trong từng pha đỡ bóng.

Bên cạnh vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng khiến fan nữ "đứng ngồi không yên" với hình thể săn chắc, khỏe khoắn của một vận động viên chuyên nghiệp. Khung hình đẹp như tranh vẽ của cặp đôi trai tài gái sắc tưởng chừng đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Thế nhưng, một tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra khiến spotlight của cặp đôi bỗng chốc bị lung lay dữ dội. Ngay khi Bùi Tiến Dũng và Dianka đang mải mê tập trung vào đường bóng, một người đàn ông lạ mặt với phong thái vô cùng thong dong đã bất ngờ đi ngang qua ống kính. Sự xuất hiện đầy "tỉnh bơ" và có phần hơi sai thời điểm của "vị khách không mời" này đã vô tình cắt ngang khung hình lãng mạn, tạo nên một khoảnh khắc hài hước khó đỡ. Cư dân mạng không khỏi nhịn cười và nhanh chóng để lại những bình luận trêu chọc về "nhân vật bí ẩn" đã vô tình chiếm sóng của cả vợ chồng nam thủ môn quốc dân.

Dù bị "cướp spotlight" trong tích tắc, nhưng không thể phủ nhận rằng sức hút của vợ chồng Bùi Tiến Dũng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Những khoảnh khắc đời thường giản dị, vui vẻ này càng khiến khán giả thêm yêu mến gia đình nhỏ của họ. Sau những giây phút thư giãn bên nhau, cặp đôi lại tiếp tục quay trở lại với công việc thường nhật, nhưng dư âm về trận bóng chuyền bãi biển "đầy biến số" và đôi chân dài cực phẩm của Dianka chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội trong những ngày tới.