Cầu thủ bóng đá gặp chấn thương kinh hoàng, xe cứu thương mắc kẹt giữa sân cỏ, hai đội phải hợp sức đẩy xe

Theo Tú Tú | 02-05-2026 - 09:19 AM | Lifestyle

kKoảnh khắc khó tin: Hai đội bóng phải hợp sức… đẩy một chiếc xe cứu thương rời khỏi sân, sau khi một cầu thủ gặp chấn thương gãy đôi chân.

Một tình huống hy hữu và gây sốc vừa xảy ra tại giải hạng Nhì Romania. Một cầu thủ không chỉ gặp chấn thương cực nặng mà còn khiến cả sân bóng rơi vào cảnh hỗn loạn vì… xe cứu thương không thể rời sân.

Sự cố diễn ra ở những phút cuối trận đấu giữa Bihor Oradea và Voluntari. Trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, Razvan Gunie đã lao vào với lực cực mạnh, khiến Alexandru Git ngã gục ngay tại chỗ.

Cú va chạm khủng khiếp khiến Git đau đớn quằn quại, liên tục la hét. Các báo cáo sau đó xác nhận cầu thủ này bị gãy cả xương chày lẫn xương mác - một trong những dạng chấn thương nghiêm trọng nhất với cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, điều khiến tất cả choáng váng lại đến ngay sau đó.

Khi xe cứu thương được gọi vào sân để đưa Git đi cấp cứu, trời mưa lớn khiến mặt sân trở nên nhão nhoét và ngập nước. Chiếc xe không thể di chuyển bình thường trên lớp cỏ trơn trượt, bị mắc kẹt ngay trên sân.

Xe cứu thương mắc kẹt trên sân, cầu thủ 2 đội phải hợp sức đẩy xe

Trớ trêu hơn, ngay từ lúc tiến vào sân, xe cứu thương đã phải nhờ các cầu thủ… đẩy từ khu vực lối vào đến gần vị trí nạn nhân. Nhưng “ác mộng” chưa dừng lại. Sau khi đưa được Git lên xe, chiếc xe vẫn không thể tự lăn bánh rời đi.

Kết quả là một cảnh tượng hiếm thấy xuất hiện: cầu thủ và nhân viên của cả hai đội cùng dồn sức đẩy chiếc xe cứu thương giữa tiếng còi inh ỏi. Có thời điểm, hơn 10 người chạy theo phía sau để tiếp sức, biến sân bóng thành… “công trường đẩy xe” bất đắc dĩ.

Cầu thủ bóng đá gãy chân sau pha va chạm kinh hoàng

Phải rất vất vả, chiếc xe mới có thể quay đầu và rời sân, đưa Git tới bệnh viện. Sau tình huống gây chấn thương, Gunie lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm. Bihor Oradea sau đó cũng phải trả giá khi để thua Voluntari với tỷ số 1-2. Kết quả này giúp Voluntari tiếp tục giữ phong độ ấn tượng khi bất bại với 6 chiến thắng và 1 trận hòa, đứng thứ hai bảng C, trong khi Oradea xếp áp chót.

Hiện tại, với mức độ chấn thương nghiêm trọng, Alexandru Git được dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu hơn 9 tháng - một cú sốc lớn với sự nghiệp của cầu thủ này.

