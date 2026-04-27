Cầu thủ ĐT Việt Nam bất ngờ bán nhà

Mới đây, tiền vệ Châu Ngọc Quang đang thi đấu cho CLB Ninh Bình gây chú ý khi đăng tải thông tin rao bán căn nhà phố ở Pleiku (Gia Lai). Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với tông màu trung tính sang trọng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy không gian sống được chăm chút tỉ mỉ với nội thất cao cấp, từ hệ thống bếp thông minh đến phòng khách ấm cúng.

Động thái này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về những kế hoạch mới của cầu thủ sinh năm 1996. Thực tế kể từ sau khi chia tay HAGL, gia đình của Châu Ngọc Quang cũng không còn ở đây. Nhiều khả năng, Ngọc Quang bán nhà để tìm một căn nhà mới phục vụ cho cuộc sống hiện tại.

Châu Ngọc Quang (sinh năm 1996) là một trong những câu chuyện vượt khó truyền cảm hứng nhất của bóng đá Việt Nam. Tên tuổi của Ngọc Quang gắn liền với sự hồi sinh mạnh mẽ khi anh thi đấu cho Hải Phòng dưới dạng cho mượn (2022), góp công lớn đưa đội bóng đất Cảng giành ngôi Á quân V.League. Trở lại HAGL, anh hiện là một trong những thủ lĩnh tinh thần và là cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa trước khi chuyển sang Ninh Bình. Ngọc Quang từng là thành viên của thế hệ Thường Châu lịch sử năm 2018. Sau một thời gian vắng bóng, bằng sự nỗ lực bền bỉ, anh đã trở lại mạnh mẽ trong danh sách Đội tuyển Quốc gia dưới thời các đời HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik năm 2025.

Châu Ngọc Quang từng giành Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2024

Anh có tổ ấm hạnh phúc bên Bảo Uyên

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ đang ở độ chín, Châu Ngọc Quang còn khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ bởi tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Năm 2022, anh chính thức “về chung một nhà” với bà xã Nguyễn Trần Bảo Uyên. Bảo Uyên không chỉ được biết đến là hậu phương vững chắc mà còn là một người phụ nữ giỏi giang khi vừa chăm sóc gia đình, vừa quản lý kinh doanh.