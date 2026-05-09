Mỹ nhân showbiz cưới chồng Tây hơn 10 tuổi: Đằng gái chủ động cầu hôn, được chồng cưng như trứng mỏng, sống chill trong căn hộ hạng sang

Siêu mẫu Minh Tú (sinh năm 1991) và chồng người Đức (sinh năm 1981) có chuyện tình vừa ngọt ngào vừa trải qua không ít thăng trầm trước khi chính thức về chung nhà vào năm 2024. Cả hai yêu nhau vào năm 2012 sau đó chia tay, rồi nối lại nhân duyên vào năm 2018. Sau quãng thời gian tìm hiểu lại từ đầu, cặp đôi càng gắn bó hơn và quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm sau hơn 10 năm đồng hành.

Trong quãng thời gian bên nhau, chồng Tây có những lần ngỏ ý muốn xây dựng gia đình nhưng Minh Tú từ chối, thậm chí nói lời chia tay vì lo lắng căn bệnh của cô sẽ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này. Chính vì vậy, sau màn “tan rồi hợp” cùng hành trình hơn 10 năm bên nhau, Minh Tú quyết định chủ động cầu hôn để giữ chặt tình yêu và sự gắn bó lâu dài. Từ lúc yêu đến khi kết hôn, cô luôn được chồng Tây yêu thương hết mực, gia đình chồng cũng cực kỳ tâm lý và cưng chiều. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào trong căn hộ hạng sang với không gian sống hiện đại, góc nào cũng lung linh xịn xò.

Dù không chia sẻ chi tiết về tổ ấm, Minh Tú vẫn thường xuyên update góc phòng khách và khu bếp trong căn hộ, qua đó đủ để khán giả hình dung về không gian sống sang trọng của hai vợ chồng. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng rãi và tinh tế với tông màu trung tính tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa cao cấp.

Phòng khách nổi bật với sàn gỗ sáng màu kết hợp sofa xám cỡ lớn, mang lại tổng thể hài hòa và sang trọng. Từng chi tiết nhỏ như tivi âm tường, thiết kế mái vòm hay hệ đèn LED đều được chăm chút chỉn chu, tạo cảm giác hiện đại nhưng không quá phô trương. Liền kề là khu vực ban công sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, được bố trí nhiều cây xanh giúp không gian thêm thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Căn hộ cũng sử dụng hệ cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, giúp toàn bộ không gian lúc nào cũng sáng sủa và thoáng mắt hơn.

Khu vực ban công sở hữu tầm nhìn xịn, hướng thẳng ra toàn cảnh thành phố cùng những tòa chung cư cao tầng

Từ góc phòng khách có thể nhìn thẳng ra khu bếp nổi bật với thiết kế cửa mái vòm mềm mại. Kiểu bố trí phòng khách liền kề bếp giúp không gian sinh hoạt thêm thuận tiện và thoáng đãng hơn. Dù lịch trình bận rộn, Minh Tú vẫn rất chăm vào bếp nấu nướng. Đáng chú ý nhất trong khu bếp chính là chiếc bếp từ “vô hình” từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì thiết kế siêu tối giản, gần như “ẩn mình” hoàn toàn trên mặt bàn, nhìn qua còn khó nhận ra đây là bếp nấu.

Khu vực bàn ăn được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế với bàn gỗ dài kết hợp ghế bọc vải tông màu trung tính. Không gian thêm phần nghệ thuật nhờ những chi tiết trang trí như tranh treo tường, đèn thả trần hay bình hoa đặt giữa bàn, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn rất sang trọng, đúng chất căn hộ hiện đại của một nàng mẫu đình đám Vbiz.

Chiếc bếp từ "vô hình" của Minh Tú từng gây sốt cõi mạng