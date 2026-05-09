Trạng thái gây chú ý của Doãn Hải My vợ Văn Hậu

Nếu bạn đang lướt mạng xã hội những ngày này và thấy đâu đâu cũng là những tuyên ngôn "nổi loạn" đầy ngang trái, thì chúc mừng, bạn đã va phải trend "Tôi là đứa trẻ nổi loạn". Và mới đây, Doãn Hải My - nàng WAGs của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng gia nhập đường đua này với một tình huống không thể thực tế hơn.

Trên story cá nhân, Doãn Hải My đăng tải hình ảnh cốc cà phê kèm dòng trạng thái đúng chuẩn công thức của trào lưu: "Mai phải nộp tiểu luận rồi nhưng nay tôi mới làm vì tôi là cô nàng nổi loạn".

Chia sẻ của Doãn Hải My về cuộc sống đời thường

Thay vì những hành động phá cách hầm hố, sự "nổi loạn" của My lại nằm ở việc dám đối đầu với deadline bài tập khi học thạc sĩ chỉ chưa đầy 24 giờ trước giờ G. Cách cô nàng dùng sự hài hước để nói về thói quen "nước đến chân mới nhảy" khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa đồng cảm sâu sắc. Hóa ra, vợ của ngôi sao bóng đá hay là một học viên cao học, Doãn Hải My cũng có những khoảnh khắc "lầy lội" và áp lực bài vở như bao người.

Kể từ sau khi kết hôn và sinh bé Lúa, Doãn Hải My luôn nhận được sự yêu mến bởi hình ảnh mẹ bỉm hiện đại, vừa khéo chăm con, vừa nỗ lực theo đuổi học tập. Việc cô nhanh chóng cập nhật trend "nổi loạn" cho thấy tinh thần Gen Z cực cao và sự kết nối mật thiết với người hâm mộ trẻ tuổi. Việc theo học cao học trong giai đoạn con nhỏ là một thử thách không hề nhỏ với vợ Văn Hậu. Tuy nhiên, qua những gì chia sẻ, có thể thấy Doãn Hải My đang tận hưởng hành trình này một cách lạc quan.

Văn Hậu - Hải My luôn khoe cuộc sống hạnh phúc lên mạng

Nhan sắc mẹ bỉm ngày càng thăng hạng

Vóc dáng nuột nà của mẹ một con Hải My

Ảnh: FBNV