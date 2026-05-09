Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trạng thái gây chú ý của Doãn Hải My vợ Văn Hậu

Theo Tú Tú | 09-05-2026 - 15:35 PM | Lifestyle

Doãn Hải My bỗng trở thành "cô nàng nổi loạn".

Nếu bạn đang lướt mạng xã hội những ngày này và thấy đâu đâu cũng là những tuyên ngôn "nổi loạn" đầy ngang trái, thì chúc mừng, bạn đã va phải trend "Tôi là đứa trẻ nổi loạn". Và mới đây, Doãn Hải My - nàng WAGs của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng gia nhập đường đua này với một tình huống không thể thực tế hơn.

Trên story cá nhân, Doãn Hải My đăng tải hình ảnh cốc cà phê kèm dòng trạng thái đúng chuẩn công thức của trào lưu: "Mai phải nộp tiểu luận rồi nhưng nay tôi mới làm vì tôi là cô nàng nổi loạn".

Chia sẻ của Doãn Hải My về cuộc sống đời thường

Thay vì những hành động phá cách hầm hố, sự "nổi loạn" của My lại nằm ở việc dám đối đầu với deadline bài tập khi học thạc sĩ chỉ chưa đầy 24 giờ trước giờ G. Cách cô nàng dùng sự hài hước để nói về thói quen "nước đến chân mới nhảy" khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa đồng cảm sâu sắc. Hóa ra, vợ của ngôi sao bóng đá hay là một học viên cao học, Doãn Hải My cũng có những khoảnh khắc "lầy lội" và áp lực bài vở như bao người.

Kể từ sau khi kết hôn và sinh bé Lúa, Doãn Hải My luôn nhận được sự yêu mến bởi hình ảnh mẹ bỉm hiện đại, vừa khéo chăm con, vừa nỗ lực theo đuổi học tập. Việc cô nhanh chóng cập nhật trend "nổi loạn" cho thấy tinh thần Gen Z cực cao và sự kết nối mật thiết với người hâm mộ trẻ tuổi. Việc theo học cao học trong giai đoạn con nhỏ là một thử thách không hề nhỏ với vợ Văn Hậu. Tuy nhiên, qua những gì chia sẻ, có thể thấy Doãn Hải My đang tận hưởng hành trình này một cách lạc quan.

Văn Hậu - Hải My luôn khoe cuộc sống hạnh phúc lên mạng

Nhan sắc mẹ bỉm ngày càng thăng hạng

Vóc dáng nuột nà của mẹ một con Hải My

Ảnh: FBNV

Theo Tú Tú

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều người mua vàng lâu năm sợ nhất không phải giá vàng giảm

Điều người mua vàng lâu năm sợ nhất không phải giá vàng giảm Nổi bật

"MC giàu nhất nhì Việt Nam" 16 năm ăn chay trường, sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đẹp như mộng

"MC giàu nhất nhì Việt Nam" 16 năm ăn chay trường, sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đẹp như mộng Nổi bật

Làn sóng trên khắp các mạng xã hội của hơn 80.000 nhân viên FPT: Chuyện gì đang xảy ra?

Làn sóng trên khắp các mạng xã hội của hơn 80.000 nhân viên FPT: Chuyện gì đang xảy ra?

15:28 , 09/05/2026
Biệt thự 1000m2, 10 phòng ngủ, có cả sân bóng rổ của nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc đình đám

Biệt thự 1000m2, 10 phòng ngủ, có cả sân bóng rổ của nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc đình đám

15:20 , 09/05/2026
Cây mít nổi tiếng nhất Việt Nam khiến Cục trưởng Xuân Bắc phải đi làm cả cuối tuần để... canh chừng!

Cây mít nổi tiếng nhất Việt Nam khiến Cục trưởng Xuân Bắc phải đi làm cả cuối tuần để... canh chừng!

15:10 , 09/05/2026
Con gái út nhà Beckham mới 14 tuổi đã lấn sân kinh doanh vì 1 lý do bất ngờ

Con gái út nhà Beckham mới 14 tuổi đã lấn sân kinh doanh vì 1 lý do bất ngờ

14:50 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên