Làn sóng trên khắp các mạng xã hội của hơn 80.000 nhân viên FPT: Chuyện gì đang xảy ra?

Vào ngày 5/5 vừa qua, “Giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng chính thức xác nhận tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 . Việc Giám đốc sáng tạo của FPT Software, kiêm Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT bước ra khỏi không gian văn phòng, trực tiếp tham gia gameshow giải trí được nhiều người yêu thích đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Theo Socialite - nền tảng đo lường xu hướng Mạng xã hội thu thập từ 29/4-5/5, anh tài Dũng DT - nghệ danh của “Giáo sư Cù Trọng Xoay” trong chương trình, lọt top thành viên trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý. Với hơn 7.100 lượt đề cập, anh Đinh Tiến Dũng đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng có sự góp mặt của nhiều nhân vật có tiếng trong showbiz như Đại Nghĩa, Hoàng Tôn, RHYDER, Lê Xuân Tiền…

Chia sẻ trên Thời báo VTV, anh tài Dũng DT cho biết đã nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp từ lãnh đạo đến nhân viên tại tập đoàn FPT khi xác nhận tham gia gameshow này.

Thực tế, trên các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến Threads, hơn 80.000 cán bộ nhân viên tập đoàn FPT đã tạo nên một làn sóng ủng hộ vô cùng thú vị.

Nhiều tài khoản Facebook đồng loạt chia sẻ lại những tấm ảnh cũ chụp cùng anh Đinh Tiến Dũng. Trên nền tảng Threads, các bình luận của nhân viên FPT cũng rôm rả khẳng định sẵn sàng mặc áo đồng phục màu cam của FPT để tham gia concert.

Không đứng ngoài cuộc, các fanpage chính thức của tập đoàn FPT cũng sáng tạo các nội dung liên quan đến anh Đinh Tiến Dũng để ủng hộ “người nhà”. Như fanpage đơn vị FPT Telecom đã lập tức tung ra loạt ảnh chế anh tài Dũng DT thành "Anh tài ÉP-PÊ-TÊ" với diện mạo vô cùng hài hước: một chiếc modem Wi-Fi đeo kính và để râu chuẩn phong cách giám đốc sáng tạo.

Các fanpage thuộc tập đoàn FPT có các cách khác nhau để ủng hộ anh tài Dũng DT tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Kênh này còn "tấu hài" bằng kịch bản phỏng vấn giả định, tuyên bố nếu không may phải rời chương trình sớm, việc đầu tiên "tổng tài" làm sẽ là "can thiệp để làm gián đoạn hệ thống mạng ở trong trường quay, có thể là thu hồi đường truyền luôn".

Đáng chú ý, trên các mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tiết mục mà anh tài Dũng DT sẽ mang lên sân khấu. Dưới các bài đăng này, nhiều tài khoản của nhân viên FPT đồn đoán vui rằng bài hát chào sân của anh sẽ là các ca khúc quen thuộc với nhân viên của tập đoàn, như FPT Dòng sông thời thề , Thưởng em đâu sếp …

Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai , sếp FPT sử dụng nghệ danh Dũng DT giống tài khoản email FPT thay vì biệt danh “Cù Trọng Xoay” quen thuộc. Theo anh, tên gọi cũ thực chất là một vai diễn trong sự nghiệp, còn tại sân chơi này, anh muốn thể hiện trọn vẹn những khía cạnh mới của bản thân.