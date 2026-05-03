Người Việt chi gần 1.700 tỷ đồng mỗi ngày cho mua sắm trực tuyến

Nhóm hàng thiết yếu dẫn dắt thị trường

Theo báo cáo của nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử Metric, tổng giá trị giao dịch (GMV) trong quý I/2026 trên bốn sàn bán lẻ trực tuyến đa ngành gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 148.600 tỷ đồng, với sản lượng tiêu thụ gần 1,14 tỷ sản phẩm. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số tăng gần 47%, trong khi sản lượng tăng 20%.

Bình quân mỗi ngày, người tiêu dùng Việt Nam chi hơn 1.669 tỷ đồng để mua gần 13 triệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Trong đó, nhóm hàng làm đẹp, thời trang nữ, nhà cửa - đời sống và bách hóa - thực phẩm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Bốn ngành hàng này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong ba tháng đầu năm, một phần nhờ nhu cầu mua sắm tăng cao dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Ngược lại, nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe sụt giảm cả về doanh số lẫn sản lượng, trong bối cảnh các quy định về chất lượng, quảng cáo và truy xuất nguồn gốc được siết chặt hơn.

Theo đánh giá của Metric, diễn biến này cho thấy thị trường thương mại điện tử vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh ở các nhóm hàng tiêu dùng phổ biến, trong khi những ngành hàng nhạy cảm về niềm tin và tuân thủ đang đối mặt áp lực sàng lọc lớn hơn.

Tăng trưởng đi cùng sàng lọc

Về cơ cấu giá, phân khúc 100.000 - 200.000 đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 25% thị phần. Tuy nhiên, các nhóm giá trung và cận cao cấp đang mở rộng thị phần, trong khi phân khúc trên 1 triệu đồng có xu hướng thu hẹp. Điều này cho thấy người tiêu dùng bắt đầu dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị sử dụng cao hơn, nhưng vẫn giữ sự thận trọng trong chi tiêu.

Dữ liệu từ cơ quan thuế cho thấy tổng thu từ thương mại điện tử và kinh tế số trong quí I đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Đây là chỉ báo cho thấy quy mô giao dịch tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh hiệu quả quản lý thuế được cải thiện.

Ở góc độ thị trường, thương mại điện tử vẫn tăng nhanh hơn bán lẻ truyền thống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả nước quí I đạt khoảng 1,45 triệu tỉ đồng, tăng gần 11%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của kênh online.

Dù vậy, giai đoạn tăng trưởng “dễ dãi” dường như đã qua. Thị trường đang bước vào chu kỳ mới, nơi tăng trưởng đi kèm với sàng lọc. Doanh nghiệp và nhà bán buộc phải nâng chất sản phẩm, đa kênh phân phối và tuân thủ chặt chẽ hơn nếu muốn duy trì vị thế.