Đế chế Sora sụp đổ, lộ diện "vị vua mới" giới AI video khiến thế giới ngỡ ngàng

Theo ThinkChina, vào ngày 24/03/2026, OpenAI đã chính thức thông báo khai tử dự án tạo video AI Sora. Mọi hoạt động vận hành và nâng cấp kỹ thuật cho ứng dụng tiêu dùng, giao diện API và tính năng tích hợp trên ChatGPT đều bị đình chỉ.

Cuộc lội ngược dòng của "kẻ yếu thế"

Cùng ngày, OpenAI cũng chấm dứt hợp đồng với Disney. Trước đó, vào tháng 12/2025, hai bên từng công bố thương vụ hợp tác trị giá 1 tỷ USD để khai thác kho bản quyền khổng lồ của Disney, nhưng dòng vốn này chưa kịp giải ngân đã phải hủy bỏ.

Sora - "siêu phẩm" từng khiến thế giới kinh ngạc vào đầu năm 2024 - giờ đây chính thức lùi vào dĩ vãng. Vị thế dẫn đầu mảng video AI toàn cầu hiện đã thuộc về Seedance, một sản phẩm từng bị đánh giá thấp của ByteDance.

Trong quý I/2026, Seedance đứng đầu thế giới ở cả ba chỉ số: điểm kỹ thuật, lưu lượng sử dụng và doanh thu. Trái lại, Sora chỉ thu về chưa đầy 10 triệu USD, con số quá ít ỏi so với chi phí nghiên cứu và vận hành khổng lồ.

Cái chết của Sora đã được dự báo từ trước. Dù sở hữu khả năng "tạo video chuẩn điện ảnh", mô hình này lại rơi vào cái bẫy chi phí cao nhưng lợi nhuận thấp.

Giới chuyên gia tiết lộ, chi phí sản xuất mỗi phút video chất lượng cao lên tới 300 USD, tiêu tốn hơn 1 triệu USD tiền vận hành máy chủ mỗi ngày. Trong khi đó, việc thương mại hóa lại gần như dậm chân tại chỗ.

Ngược lại, Seedance 2.0 lại chứng kiến sự tăng trưởng thần tốc. Mô hình đa phương thức này được ByteDance tích hợp sâu vào trợ lý ảo Doubao, ứng dụng Jimeng và nền tảng đám mây Volcano Engine.

Ngay trong giai đoạn thử nghiệm, số người dùng hàng ngày đã vượt mốc 10 triệu. Hệ thống luôn trong tình trạng quá tải với hàng đợi lên đến 8 giờ, sản sinh ra từ 5 đến 8 triệu clip mỗi ngày.

Về mặt kinh tế, Seedance thu về hơn 300 triệu USD chỉ sau 3 tháng ra mắt. Tỉ lệ người dùng trả phí và tái sử dụng rất cao, đặc biệt là trong mảng phim ngắn và hoạt hình đồ họa, chiếm hơn 75% doanh thu.

Cái bẫy của sự hào nhoáng

Sự trỗi dậy của Seedance và sự rút lui của Sora phản ánh hai con đường phát triển khác biệt giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc chọn cách gắn chặt công nghệ vào hệ sinh thái phim ngắn đang hái ra tiền.

Tại Trung Quốc, các mô hình video AI đi theo quy trình khép kín: triển khai thực tế, lấy phản hồi từ kịch bản và liên tục tối ưu. Các nền tảng phim ngắn của nước này hiện chiếm tới 68% thị phần toàn cầu.

Trong khi đó, Mỹ lại rơi vào cái bẫy "phô diễn công nghệ". Ngành phim ngắn Trung Quốc đã đạt quy mô 80 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 11,7 tỷ USD) vào năm 2025, trong đó phim do AI tạo ra chiếm tới 40% thị phần.

Thị trường Mỹ nhỏ bé hơn nhiều khi chỉ đạt khoảng 12 tỷ Nhân dân tệ, chiếm chưa đầy 15% quy mô của Trung Quốc. Các sản phẩm tại Mỹ chủ yếu mang tính ngách, thiếu sự công nghiệp hóa và hệ thống phân phối bài bản.

Chính sự khác biệt về nền tảng công nghiệp và khả năng tiếp cận người dùng đã định đoạt số phận của hai mô hình. Trong khi Seedance thực dụng và bén rễ sâu, Sora lại bay bổng nhưng thiếu thực tế.

Công nghệ phục vụ công nghiệp

Seedance tập trung giải quyết các bài toán sát sườn như: tự động lập kịch bản phân cảnh và giữ hình ảnh nhân vật nhất quán. Điều này giúp rút ngắn chu kỳ sản xuất phim từ 21 ngày xuống còn 3 ngày.

Đây chính là mô hình "công nghệ giúp ích cho ngành công nghiệp, và ngành công nghiệp nuôi dưỡng lại công nghệ". Nó tạo ra giá trị kinh tế thực thay vì chỉ là những con số ảo trên sàn chứng khoán.

Ngược lại, Sora bị cuốn vào những màn trình diễn hào nhoáng và sự thổi phồng của giới đầu tư. Sau cùng, nó chỉ dừng lại ở mức một "món đồ chơi trong phòng thí nghiệm" do không tìm thấy đầu ra thương mại ổn định.

Mô hình phát triển "thực dụng và hướng tới ứng dụng" của Trung Quốc đang lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Điều này giúp họ không chỉ bắt kịp mà còn có tiềm năng vượt qua Mỹ ở nhiều mảng công nghệ then chốt.

Những đích đến tiếp theo của Trung Quốc

Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã vượt Mỹ về mức độ phổ biến của các mô hình ngôn ngữ lớn. Seedance chỉ là phát súng đầu tiên cho thấy ưu thế này đang lan sang các ứng dụng chuyên biệt.

Lối đi của Trung Quốc dựa trên hiệu suất chi phí và khả năng thích ứng linh hoạt. Cách tiếp cận này được đánh giá là bền bỉ hơn so với mô hình tập trung R&D nặng nề và phụ thuộc vào vốn của Mỹ.

Tôi dự báo rằng lập trình AI và hệ thống tác nhân thông minh (AI Agent) sẽ là những lĩnh vực tiếp theo mà Trung Quốc vượt mặt Mỹ. Các mô hình như GLM-5 hay DeepSeek V3.2 đã có hiệu suất lập trình rất đáng nể.

Khác với Mỹ thường ưu tiên tính tuân thủ, các tác nhân AI của Trung Quốc tập trung sâu vào việc tích hợp vào sản xuất. Một cuộc đổi ngôi lịch sử trong lĩnh vực này có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

*Nguồn: ThinkChina﻿