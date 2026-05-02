Tin vui cho người dùng Youtube miễn phí

Nhật Hạ | 02-05-2026 - 15:34 PM | Kinh tế số

YouTube miễn phí tính năng xem video cửa sổ nhỏ.

YouTube đang triển khai tính năng Picture-in-Picture (PiP) cho người dùng miễn phí trên toàn cầu, sau thời gian dài chỉ dành cho thuê bao trả phí. Tính năng này cho phép video tiếp tục phát trong cửa sổ thu nhỏ khi người dùng rời khỏi ứng dụng.

Theo thông tin từ Google, PiP sẽ áp dụng với các video dài và không thuộc nhóm nội dung âm nhạc trên cả Android và iOS. Khi kích hoạt, người dùng có thể vừa xem video vừa sử dụng các ứng dụng khác như nhắn tin, lướt web hoặc làm việc trên thiết bị di động.

Trước đó, tính năng này đã được cung cấp cho người dùng miễn phí tại Mỹ, trong khi người dùng ở các thị trường khác chỉ có thể sử dụng thông qua gói YouTube Premium. Việc mở rộng lần này đưa PiP trở thành tính năng phổ biến hơn trên phạm vi toàn cầu.

Ngược lại, nội dung âm nhạc sẽ đứng ngoài cuộc chơi. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn đang xem MV ca nhạc, các bản ghi âm nghệ thuật (Art Track) hay thậm chí là nhạc thiếu nhi, cửa sổ PiP sẽ không hoạt động khi bạn thoát ứng dụng. YouTube định nghĩa rõ ràng là nếu muốn dùng nền tảng này như một dịch vụ phát nhạc chạy nền chuyên nghiệp, bạn vẫn cần phải nâng cấp lên trả phí.

Động thái này của Google cũng đưa những người dùng gói Premium Lite (gói cắt giảm quảng cáo giá rẻ) về cùng mức độ ưu tiên với người dùng miễn phí đối với mảng âm nhạc.

Để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần mở video và quay về màn hình chính. Một cửa sổ phát thu nhỏ sẽ xuất hiện, cho phép tiếp tục theo dõi nội dung. Cửa sổ này có thể di chuyển, thay đổi kích thước và điều khiển trực tiếp trên màn hình.

Hiện tại, tính năng đang được triển khai dần theo từng khu vực. Người dùng được khuyến cáo nên cập nhật ứng dụng YouTube lên phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play để sớm trải nghiệm cảm giác đa nhiệm thực thụ trên chiếc smartphone của mình.

Nhật Hạ

Google, youtube

