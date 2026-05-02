Ngay tháng sau, một thông tin quan trọng của hàng triệu người dân sẽ được tích hợp trên VNeID và VNeTraffic

Nhật Hạ | 02-05-2026 - 15:30 PM | Kinh tế số

Từ ngày 8/6, dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 37/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/6/2026.

Theo thông tư mới, việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).

Trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Dữ liệu giấy chứng nhận được lưu trữ tại Cục CSGT﻿

Thông tư mới còn bổ sung phạm vi quản lý của Bộ Công an đối với giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (mẫu KĐ23a).

Hồ sơ số hóa hoặc dữ liệu điện tử của các loại giấy chứng nhận được lưu trữ trên hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện của Cục CSGT để quản lý khai thác, sử dụng.

Riêng với phương tiện thủy Công an nhân dân, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng kiểm viên được thực hiện trực tuyến khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật. Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng kiểm viên sẽ lưu trữ trên hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện của Cục CSGT để quản lý, khai thác, sử dụng thay thế cho bản giấy.

Vẫn theo thông tư mới, sau ngày 8/6/2026, sổ kiểm định đã được cấp trước đây vẫn có giá trị sử dụng.

Trường hợp công an các đơn vị, địa phương đảm bảo yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường truyền, nền tảng, cơ sở dữ liệu, máy móc, thiết bị thì triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo Mẫu KĐ23a.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi chứng nhận cán bộ kiểm định xe Công an nhân dân được thực hiện trực tuyến khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật.

Dữ liệu điện tử chứng nhận cán bộ kiểm định xe Công an nhân dân được lưu trữ trên hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện của Cục CSGT để quản lý, khai thác, sử dụng thay thế bản giấy.

